Le « SALON DE L'ARTISANAT DE YAMAGATA » se tiendra à Paris du 11 au 22 juin 2024

YAMAGATA, Japon, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le gouvernement préfectoral de Yamagata organisera un "SALON DE L'ARTISANAT DE YAMAGATA » dans la boutique spécialisée « Maison Wa sainte-anne » du 11 au 22 juin, où seront présentées à la vente plus de 150 œuvres réalisées par des artisans représentant Yamagata, l'une des principales régions de production artisanale du Japon. C'est la troisième année consécutive depuis 2022 que Yamagata organise un tel salon à Paris.

« Petit couteau à finition martelée » de Shimada Blade Studio :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106218/202405311623/_prw_PI1fl_Y177t18o.jpg

Objet porte-bonheur « Hidariuma NEO » de Satou-Kougei Co., Ltd :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106218/202405311623/_prw_PI2fl_406FX9X3.jpg

Points forts

Une grande variété d'articles sera exposée, notamment des couverts fabriqués avec des lames forgées de Yamagata (connues sous le nom de Yamagata uchihamono), des céramiques, des tissus de soie et des produits d'ébénisterie. Les lames forgées de Yamagata auraient vu le jour en 1356, lorsque des seigneurs samouraïs ont fait venir des forgerons à Yamagata. Leurs méthodes de fabrication uniques et leurs techniques avancées ont été transmises jusqu'à aujourd'hui. Shimada Blade Studio (Shimada Hamono Seisakujyo), qui produit des lames forgées à Yamagata, exposera des couteaux de cuisine combinant des lames martelées à la main et des manches au design moderne.. De même, le « Hidariuma NEO » de Sato Craft Workshop (Satou-Kougei) est une version peinte moderne et colorée des pièces de shogi (échecs japonais), dont la préfecture de Yamagata a le plus grand volume de production au Japon. De nombreux produits alliant tradition et nouveauté seront présentés au salon.

Yamagata prévoit également d'organiser des ateliers. Profitez de cette occasion pour découvrir par vous-même les produits raffinés et de haute qualité de Yamagata.

Aperçu de l'événement

Hôte : Préfecture de Yamagata

Période : du 11 (mardi) au 22 (samedi) juin 2024,

Maison Wa sainte-anne (12 Rue Sainte-Anne, 1er Arrondissement Paris, France )

Ateliers :

Dégustation de saké japonais (vin de riz) avec des sets de saké de Yamagata :

Date et heure : 13 juin (jeudi) 2024 ; 14 h 30-15 h 30

Image de saké japonais :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106218/202405311623/_prw_PI3fl_rub0B47v.jpg

Fabrication artisanale de fleurs en métal avec des artistes de Yamagata :

Date et heure : 15 juin (samedi) 2024 ; 15 h 00-15 h 40

Image de fleur en métal :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106218/202405311623/_prw_PI4fl_Y6yysLP9.jpg

À propos de la préfecture de Yamagata :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202405311623-O2-MPOOte87.pdf

À titre de référence, consultez la page Facebook de la Maison Wa sainte-anne :

https://www.facebook.com/discoverjapanparis/ (en français)