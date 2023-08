Le 13e Festival du film d'Atlàntida établit un nouveau record de fréquentation et de tournage à Majorque

Plus de 23 000 personnes ont assisté au festival de Majorque cette année, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'édition précédente.

Au cours des six premiers jours, la version en ligne du festival a attiré plus de 250 000 spectateurs, doublant ainsi les chiffres de 2022.

PALMA, Espagne, 1er août 2023 /PRNewswire/ -- Le Festival du film d'Atlàntida 2023 s'est clôturé en présence de la Reine Letizia, qui a remis le prix honorifique du Maître du cinéma à l'actrice française Irène Jacob. La cérémonie de remise des prix a été suivie de la première de « Creatura » d'Elena Martín Gimeno et d'une performance d'Alice Wonder.

Lors de la cérémonie de clôture, les prix de la sélection officielle du festival ont également été remis :

Le prix Dama Agustí Villaronga du meilleur film national a été décerné à « Sueños y pan », de Luis Soto Muñoz. Le jury, composé de Susi Gómez, Sergi Caballero et Pep Girbent, a également décerné une mention spéciale à « Las chicas están bien » d'Itsaso Arana.

Le prix du meilleur film international a été décerné à « Safe Place ». Le jury, composé de Vicky Luengo, Carlos Cuevas et Omar Ayuso, a également décerné une mention spéciale au drame romantique « Falcon Lake ».

Le prix de la critique du festival a été décerné à « Aurora's Sunrise » et le prix du public à « Passages » d'Ira Sachs.

Le festival a attiré plus de 23 000 spectateurs lors de ses 75 événements, dont des projections, des conférences et des concerts.

Jaume Ripoll, directeur du festival, a déclaré : « Nous concluons cette édition du festival avec la plus grande satisfaction. Ces derniers mois ont été très difficiles, avec beaucoup d'incertitudes que nous avons surmontées grâce à la réponse enthousiaste du public local, national et international qui a rempli jour après jour toutes les salles avec des propositions risquées, originales et audacieuses. »

SOURCE Atlàntida Mallorca Film Fest