Le 31e Festival international chinois de la publicité met l'innovation à l'honneur

L'événement de Xiamen célèbre les principales avancées et met l'accent sur la qualité et la collaboration mondiale dans le secteur de la publicité

XIAMEN, Chine, 29 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 31e Festival international chinois de la publicité (le « Festival ») s'est récemment déroulé dans la ville pittoresque de Xiamen, également appelée île aux aigrettes, en Chine. Cet événement annuel de premier plan pour l'industrie publicitaire chinoise est axé sur l'exploitation de nouvelles forces productives, la promotion d'une intégration novatrice et la poursuite d'un développement de grande qualité. Le festival a attiré des représentants gouvernementaux, des universitaires et des professionnels de la publicité du monde entier, tous réunis pour promouvoir la transformation du secteur et discuter des stratégies de croissance futures.

Le secteur de la publicité saisit actuellement de nouvelles occasions de développement de la qualité, stimulées par de nouvelles forces productives. L'événement a joué un rôle clé en soulignant l'incidence constructive de ces innovations en réunissant des professionnels et des innovateurs de haut niveau. Le Festival a proposé un programme aussi vaste qu'intéressant, axé sur des domaines fondamentaux comme les nouvelles forces productives, l'IA, l'image de marque mondiale, le marketing numérique et l'accréditation des normes.

Les participants ont pu suivre divers événements phares, près d'une vingtaine de forums et séances de réseautage, sept vitrines professionnelles et cinq séances de dévoilement et de marketing des ressources, entre autres activités. Ces séances ont non seulement présenté les dernières technologies de pointe et les concepts novateurs, mais elles ont également facilité une collaboration approfondie et des pratiques novatrices dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie de la publicité, frayant ainsi de nouveaux chemins aux stratégies de marketing de marque.

La ville des pianos : Composition d'un nouveau chapitre de la publicité ; plage de Gulangyu : accélérant la croissance de la marque, le Festival a mis en lumière les progrès notables et l'incidence générale d'une croissance durable dans l'écosystème publicitaire chinois.

L'événement a également célébré l'esprit inclusif et novateur de l'industrie. Lors d'un discours liminaire, Sasan Saeidi, président du conseil etprésident mondial de l'Association internationale de la publicité (IAA), a souligné le rôle de la Chine en tant que membre clé et partenaire solide de l'IAA. Il s'est dit enthousiaste à l'idée d'élargir la collaboration avec la China Advertising Association dans des domaines cruciaux comme la créativité, l'innovation, l'apprentissage et la durabilité au cours de l'année 2025.

Le Festival international de la publicité de la Chine a été organisé par la China Advertising Association, avec le soutien solide du gouvernement populaire municipal de Xiamen et de l'IAA. L'organisateur a souligné la diversité des conférences et des expositions multidisciplinaires, en présentant les dernières tendances et les nouvelles opportunités dans l'industrie de la publicité. L'événement encourage l'innovation tant sur le plan technique que créatif et soutient une collaboration approfondie et des pratiques pionnières dans l'écosystème publicitaire.