Le 4 juillet 2019, jour de l'Indépendance américaine, s'ouvrira, l'exposition "Memory and Movement" de l'artiste peintre, Laurel Holloman.

Galerie Joseph, 7 rue Froissart, 75003 Paris (Marais)

« Je pense qu'il est difficile de préserver la mémoire parce que l'inconscient la modifie constamment. C'est pourquoi il est si compliqué, mais pourtant si intéressant d'explorer ce thème en peinture.

La mémoire n'est jamais finie. Il n'existe pas de vérité absolue. Elle peut rester proche de la réalité mais jamais elle n'est exacte. La mémoire est liée à une émotion. J'ai donc utilisé un événement de ma vie lors de la création de chaque œuvre. Je souhaitais également visualiser techniquement ce que la peinture révèle en mémoire lorsque les couches sont superposées d'une certaine manière. »

Laurel Holloman

Dans « Memory and Movement », Laurel Holloman présente de toutes nouvelles œuvres inédites, peintes spécialement pour cette exposition, accompagnées de quelques pièces de la série Color Forest, exposées durant la Design-Week de Milan en 2018. Le thème du Mouvement associe ces peintures par des formes tourbillonnantes et tranchantes qui traversent chaque toile en un coup de pinceau énergique et confiant, les fouettant d'éclats de couleur. Ce style est inspiré de « Swell », une large composition dans les tons bleus exposée en 2013 durant la Biennale de Venise (Group Show "Nell'Acqua Capisco") et de «Blood Ocean», une œuvre primée lors la Biennale de Chianciano (Italie-2018) avec sa profondeur luxuriante couleur d'eau et ses traits rouges brûlants.

Laurel Holloman poursuit ce mouvement abstrait en le combinant avec le thème de la Mémoire.

Chaque pièce explore les différentes formes de sensations, d'images et d'émotions dans la peinture. Certaines images étant délibérément floues, le spectateur doit se plonger dans chaque œuvre et s'en imprégner un peu plus longtemps pour en percevoir le sens.

La plupart des œuvres de grand format sont des peintures dans des peintures où Laurel Holloman a laissé la première couche apparaître sous les suivantes, soit en rendant la dernière couche floue, soit en l'enlevant à certains endroits pour faire réapparaître la couche inférieure. Laurel Holloman juxtapose volontairement la mémoire technique de la peinture à sa propre mémoire consciente et inconsciente.

Memory and Movement, proposée en collaboration par Little Monkey Productions (USA) et Claudine Gil Galerie (France) est la deuxième exposition personnelle de Laurel Holloman à la Galerie Joseph. La première en 2014 "The Fifth Element" a exploré les quatre éléments. Ces forces unissent encore ses œuvres récentes, peintes dans un rouge ardent ou d'une couleur turquoise aux reflets profonds ou représentant des herbes vertes et ondulantes dans d'un paysage vallonné.

Floue ou nette, la nature est un thème constant dans la palette artistique de Laurel Holloman. Ses peintures emmènent le visiteur, ailleurs, dans un autre monde de couleurs extrêmes, de spiritualité et de méditation.

Laurel Holloman est une artiste accomplie pour qui la peinture n'a jamais été un passe-temps. Bien au contraire, elle est omniprésente dans sa vie et sa formation académique l'y avait préparé. Depuis près de 10 ans, elle s'y consacre à plein temps. Après sa carrière d'actrice, Laurel n'a pas hésité à foncer tête baissée dans un univers coloré, frôlant les frontières de l'abstrait, renonçant ainsi aux plateaux de cinéma et de télévision, pour le bonheur des collectionneurs d'Art contemporain qui admirent chaque jour un peu plus son travail.

Pour plus d'informations visiter: laurelholloman.net

SpLAshPR Agency

1450 2nd Street, Santa Monica, CA 90401

"Coloring the world, one story at a time"

www.splashpragency.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/892202/French.jpg

Related Links

http://laurelholloman.net



SOURCE Laurel Holloman