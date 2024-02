Le 4e trimestre 2023 europages dévoile des tendances surprenantes : l'Italie vole la vedette avec sa domination dans les secteurs clés B2B

L'Espagne montre un fort potentiel avec une 3e place dans l'envoi du plus grand nombre de demandes de qualité et la 4e dans leur réception .

. L'Italie connaît une croissance rapide des exportations dans des secteurs à forte valeur ajoutée comme les machines, et se classe au 2e rang dans la plupart des pays ciblés pour les recherches B2B et au 3e rang pour les recherches.

Alors que la France occupe actuellement la première place dans l'activité de recherche B2B, la croissance impressionnante de l'Italie suggère que c'est le marché à surveiller en 2024.

PARIS, 19 février 2024 /PRNewswire/ -- Chaque seconde, deux demandes de recherche B2B atteignent europages - la plus grande plateforme internationale de sourcing B2B - alimentant un flux de données massif révélant le comportement des acheteurs. Chaque trimestre, nos spécialistes des données analysent ce baromètre de l'activité d'approvisionnement pour découvrir les dernières tendances en matière d'approvisionnement dans tous les secteurs. Les données du baromètre europages sont très fiables, avec plus de 7 millions de visiteurs dans le monde, 3 millions d'acheteurs B2B par mois et plus de 3 000 nouveaux profils d'entreprise chaque mois proposant des produits et services en 26 langues.

L'Italie et l'Espagne en mouvement, tandis que la France reste en tête

Les choses s'améliorent pour l'Europe en 2024, alors que l'Italie et l'Espagne montrent un grand potentiel. L'Italie a obtenu la 4e place pour l'envoi de demandes directes de qualité, démontrant ainsi son engagement à forger des partenariats significatifs. Cette trajectoire ascendante à travers plusieurs indicateurs brosse un tableau clair : l'Italie émerge rapidement comme une puissance B2B.

Et tandis que la France occupe la 1re place dans le top 10 des pays envoyant et recevant le plus de demandes directes de qualité, l'Espagne maintient une 3e place encourageante dans l'envoi de plus de demandes de qualité et la 4e dans leur réception.

Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Le marché d'exportation italien connaît une croissance rapide, en particulier dans les secteurs à forte valeur ajoutée comme les produits pharmaceutiques, les machines et équipements électriques, et le plastique, en accord avec le baromètre ep sur les articles les plus recherchés.

Le dernier Baromètre europages révèle un intérêt croissant pour l'Italie, avec une deuxième place parmi les pays les plus ciblés pour les recherches B2B. Cette hausse signifie un appétit mondial croissant pour les produits et services italiens.

Poursuivant cette tendance, les entreprises italiennes recherchent activement de nouvelles connexions, se classant à la 3e place parmi les pays initiant des recherches sur la plateforme europages. Cette approche proactive souligne leur ambition d'élargir leur portée et de pénétrer de nouveaux marchés.

Forte augmentation des plastiques et des machines industrielles

Le quatrième trimestre a vu un changement significatif dans les tendances de recherche de produits, le transport ferroviaire se hissant à la première place, affichant une augmentation remarquable de 434,44 % des recherches. Cela s'aligne parfaitement sur la planification et le développement des infrastructures écologiques de la France pour les prochains Jeux olympiques et paralympiques de 2024. L'expansion du transport ferroviaire dans les villes européennes s'étendra bien au-delà de la durée des Jeux olympiques, car il joue un rôle essentiel dans l'optimisation de la mobilité, la réduction de l'impact environnemental, l'amélioration de l'accessibilité, la promotion du développement urbain et la stimulation de la croissance économique.

Bien que l'augmentation des recherches dans le transport ferroviaire ait été anticipée, la flambée imprévue des recherches de plastiques et de machines et équipements industriels (305,94 %) brosse un tableau intéressant de l'évolution des besoins des acheteurs. Avec les préoccupations croissantes concernant la résilience de la chaîne d'approvisionnement et les tensions géopolitiques, de nombreuses entreprises envisagent de relocaliser ou de localiser leurs processus de fabrication. Cela nécessiterait des investissements dans les machines et les équipements, augmentant les recherches dans cette catégorie. De plus, une prise de conscience croissante des problèmes environnementaux et des objectifs de durabilité pourrait amener les entreprises à rechercher des alternatives respectueuses de l'environnement dans des matériaux tels des plastiques biodégradables ou recyclables, ce qui augmenterait les recherches dans la catégorie des plastiques.

Cette tendance s'aligne sur les observations du baromètre du troisième trimestre, où nous avons constaté une augmentation remarquable des recherches d'équipements d'énergie solaire (+331,62 %), de véhicules d'occasion (+226,83 %) et de systèmes et composants de transmission mécanique (+74,50 %).

Aussi, l'Italie et l'Espagne ont mis en œuvre des politiques et des réglementations visant à promouvoir la durabilité et à réduire l'impact environnemental. Les deux pays disposent de bases industrielles solides dans divers secteurs, notamment la fabrication, les produits pharmaceutiques et les énergies renouvelables. Cela fournit une base solide aux entreprises pour innover et développer des solutions durables dans les industries existantes, ainsi que pour se développer dans des secteurs émergents tels que les technologies et les infrastructures d'énergie renouvelable.

Dans l'ensemble, les facteurs sous-jacents qui ont propulsé les plastiques ainsi que les machines et équipements industriels parmi les produits les plus recherchés dans les environnements B2B devraient persister en 2024, soutenant la tendance à la hausse des recherches de ces produits.

À propos du baromètre ep

Le baromètre europages suit les dernières tendances et d'où proviennent les recherches, aidant les PME à rester à l'avant-garde et à trouver de nouvelles opportunités.

www.europages.fr

