Le BOE participe à la Conférence mondiale de l'UNESCO sur la Décennie internationale des sciences au service du développement durable, à Paris

PARIS, 18 juillet 2026 /PRNewswire/ -- La Conférence mondiale 2026 de la Décennie internationale des sciences au service du développement durable (IDSSD) se tient du 15 au 17 juillet au siège de l'UNESCO à Paris. Première entreprise technologique chinoise à avoir établi un partenariat stratégique avec l'IDSSD, BOE apporte un soutien technique à la conférence, mais participe également à des tables rondes de haut niveau et à l'événement parallèle consacré à l'enseignement des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM). Il a notamment organisé l'exposition « Open Next Earth », consacrée aux technologies. Cela marque une étape majeure dans son parcours international, puisqu'elle renforce son intégration au sein du système mondial de gouvernance scientifique, permettant ainsi à la Chine de faire porter sa voix au sein des Nations unies. Au cours de la conférence, BOE a également assisté à la cérémonie de remise des prix de l'édition africaine du Science Club Challenge 2026 et a remis le prix d'or.

Lors de la séance plénière de clôture du 16 juillet, BOE a présenté ses réflexions sur le rôle plus central que la science pourrait jouer à l'avenir. L'entreprise va renforcer ce rôle grâce à trois transformations clés : de la mise en œuvre de projets au renforcement des capacités, de la fourniture de technologies au développement d'écosystèmes, et d'investissements ponctuels à un engagement à long terme. L'objectif est de rapprocher les géographies grâce à l'enseignement des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) et d'offrir un accès équitable aux opportunités d'innovation pour les jeunes du monde entier. Le même jour, BOE a également participé à la session thématique parallèle consacrée à l'enseignement des STIM, au cours de laquelle il a partagé des expériences concrètes sur des sujets clés tels que le développement à grande échelle de l'enseignement des STIM et la valeur à long terme de l'engagement du secteur technologique dans ce domaine. Cette session a également été l'occasion de lancer le Global Engagement Network for Science (GENS), une initiative visant à mettre en relation des clubs scientifiques de 56 pays afin de créer des communautés inclusives et à fort impact, destinées à soutenir tous les jeunes apprenants.

L'exposition « Open Next Earth », axée sur « ONE », la marque de BOE dédiée au développement durable, met en avant l'intégration profonde des technologies d'affichage de pointe et du développement durable à l'échelle mondiale. Dans l'espace dédié à la culture numérique, grâce à la technologie de restauration 8K, la fresque millénaire de Dunhuang intitulée Le cerf aux neuf couleurs : le Jataka du roi des cerfs est reproduite avec une précision exceptionnelle sur un écran UHD 8K de 110 pouces signé BOE. À côté, les visiteurs peuvent profiter d'une expérience immersive de réalité mixte inspirée du chef-d'œuvre Sur le fleuve, le jour de la fête de Qingming, peint par l'artiste de la dynastie Ming Qiu Ying (vers 1494–1552). La zone dédiée à l'énergie verte présente les sacs à dos solaires à pérovskite et les panneaux photovoltaïques pliables de BOE, illustrant ainsi une voie à faible empreinte carbone pour intégrer les technologies vertes dans la vie quotidienne. La section consacrée aux réalisations en matière d'enseignement des STIM retrace le parcours collaboratif et les étapes clés depuis le début du partenariat entre le Conseil de l'Éducation (BOE) et l'UNESCO en 2024, soulignant ainsi le passage d'initiatives isolées d'autonomisation à la création conjointe d'un écosystème.

En intégrant des capacités technologiques innovantes au système mondial de gouvernance scientifique, BOE a mis en place un modèle de coopération reproductible et évolutif. L'écosystème mondial de l'enseignement des STIM bénéficie ainsi d'une solution alliant vision stratégique et mise en œuvre concrète. BOE continuera à collaborer avec l'UNESCO et ses partenaires internationaux, et à tirer parti des technologies d'affichage et de l'innovation numérique pour développer et approfondir l'éducation inclusive dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), et contribuer davantage au développement durable à l'échelle mondiale.

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