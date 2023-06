LE BRESIL VA INVESTIR POUR AUGMENTER LE NOMBRE DE SIEGES SUR LES VOLS INTERNATIONAUX POUR ACCUEILLIR DAVANTAGE DE TOURISTES FRANÇAIS

L'augmentation est due à de nouveaux itinéraires et à l'augmentation de la fréquence des vols existants

BRASILIA, Brazil, 21 juin 2023 /PRNewswire/ -- Embratur, l'office du tourisme brésilien, a annoncé qu'entre avril et décembre 2023, une augmentation de 107 465 sièges est attendue pour les vols de la France vers le pays sud-américain. Ce chiffre représente une croissance de 32,25 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Au cours de ces mêmes mois, plus de 3 millions de sièges sont prévus sur les vols internationaux au départ de l'Europe vers le Brésil, soit une augmentation de 14,3 % ou 378 000 nouveaux sièges par rapport à la même période de l'année précédente. Les données proviennent du département d'intelligence d'Embratur, en partenariat avec ForwardKeys, premier fournisseur mondial d'analyse de données sur les voyages.

Selon le président d'Embratur, Marcelo Freixo, la technologie a facilité les négociations avec les compagnies aériennes. "Avec l'aide du big data, nous pouvons savoir où et qui sont les nouveaux touristes potentiels qui s'intéressent à ce que le Brésil a à offrir. Nous commençons donc par démontrer aux compagnies aériennes le potentiel de la demande pour encourager le développement de nouveaux itinéraires. Une fois le nouvel itinéraire garanti, notre mission sera de mettre en relation les opérateurs et de travailler sur des outils permettant de promouvoir les destinations brésiliennes et de faire venir les touristes ici".

La compagnie aérienne brésilienne Azul a déjà annoncé une nouvelle liaison entre Paris et São Paulo. La ligne sera exploitée à raison de six vols hebdomadaires sur le tout nouvel Airbus A350-900. Le menu sera signé par le chef franco-brésilien Claude Troisgros, fils du célèbre chef Pierre Troisgros, qui vit au Brésil depuis plus de 40 ans.

Les investissements français en Amazonie

VINCI Airports exploite désormais sept aéroports en Amazonie après avoir repris l'exploitation de Manaus et d'un groupe d'aéroports en 2022. L'entreprise française investira environ 200 millions d'euros dans les aéroports et une augmentation de leur capacité est attendue pour les années à venir.

SOURCE L’OFFICE DU TOURISME BRÉSILIEN