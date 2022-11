Le Burj Khalifa par Emaar accueillera un spectacle d'éclairage laser d'avant-garde et un feu d'artifice phénoménal lors du réveillon d'Emaar

Emaar va une fois de plus dominer l'horizon de Dubaï avec un spectacle son et lumière époustouflant

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 25 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 31 décembre 2022, l'un des points de repère les plus reconnaissables au monde, Burj Khalifa par Emaar, sera illuminé par un spectaculaire spectacle de laser et de feux d'artifice pour les célébrations du Nouvel An d'Emaar, transformant la tour emblématique en un phare brillant d'espoir, de bonheur et d'harmonie pour 2023.

Emaar, l'une des sociétés de développement immobilier intégrées les plus respectées au monde, est fière de dévoiler un spectacle de laser, de lumière et de feux d'artifice à couper le souffle dans le centre-ville de Dubaï pour célébrer l'année 2023.

Selon un haut représentant de la société, les célébrations du Nouvel An d'Emaar comprendront un spectacle laser qui étonnera les invités du centre-ville de Dubaï ainsi que les quelque 1 milliard de téléspectateurs dans le monde. Burj Khalifa par Emaar et le ciel nocturne de Dubaï seront illuminés par de nombreux faisceaux éblouissants, établissant un nouveau record mondial pour le plus grand spectacle laser. Le Burj Khalifa d'Emaar, qui mesure 828 mètres, sera également la pièce maîtresse captivante d'un spectacle laser ultramoderne qui verra des faisceaux lumineux parcourir la plus longue distance jamais enregistrée.

En plus du spectacle de lumière de pointe au Burj Khalifa par Emaar, un feu d'artifice spectaculaire sera tiré au-dessus de Dubaï pour accueillir la nouvelle année. Depuis 2010, le célèbre spectacle pyrotechnique fait partie intégrante des célébrations du Nouvel An aux Émirats arabes unis, et l'année 2022 ne fera pas exception.

Le spectacle hypnotique et synchronisé de la fontaine de Dubaï au pied de Burj Khalifa par Emaar est certain de plaire à la foule lors de ce qui sera une soirée magnifique à tous égards.

Emaar publiera des détails supplémentaires sur sa spectaculaire célébration de la Saint-Sylvestre à l'approche de l'événement.

À propos d'Emaar Properties

Emaar Properties PJSC, cotée sur le marché financier de Dubaï, est un promoteur immobilier mondial et un fournisseur de styles de vie haut de gamme, avec une présence importante au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie. Emaar, l'une des plus grandes sociétés immobilières au monde, dispose d'une réserve foncière de 1,7 milliard de pieds carrés dans les EAU et sur les principaux marchés internationaux.

Emaar, qui a fait ses preuves en matière de livraison, a livré plus de 86 200 unités résidentielles à Dubaï et sur d'autres marchés mondiaux depuis 2002. Emaar dispose de solides actifs générateurs de revenus récurrents avec plus de 1 300 000 mètres carrés d'actifs générateurs de revenus de location et 33 hôtels et centres de villégiature avec 7 470 chambres (y compris les hôtels détenus et gérés). Aujourd'hui, 46 % des revenus d'Emaar proviennent de ses centres commerciaux et de ses filiales internationales.

Burj Khalifa, une icône mondiale, le Dubai Mall, la destination de vente au détail et de style de vie la plus visitée au monde, et la fontaine de Dubaï, la plus grande fontaine du monde, font partie des destinations phares d'Emaar.

