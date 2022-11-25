Невероятное лазерное шоу и фейерверк над башней Бурдж-Халифа в канун нового года от Emaar

Emaar устроит ультрасовременное лазерное шоу и фейерверк над небоскребом Бурдж-Халифа в канун нового года

Компания Emaar собирается вновь поразить искушенную публику невероятным световым зрелищем на фоне Дубая

ДУБАЙ (ОАЭ), 25 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- 31 декабря 2022 года одна из самых узнаваемых достопримечательностей мира, небоскреб Burj Khalifa by Emaar, озарится эффектным лазерным шоу и фейерверком в честь празднования Нового года Emaar и превратится в яркий маяк надежды, счастья и гармонии в 2023 году.

Emaar — одна из самых авторитетных в мире интегрированных компаний в сфере недвижимости, с гордостью представляет захватывающее лазерное, световое и фейерверк-шоу в центре Дубая, которое пройдет во время встречи 2023 года.

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По словам старшего представителя компании, в честь нового года Emaar предложит лазерное шоу, которое порадует гостей в центре Дубая, а также около 1 миллиарда зрителей со всего мира. Здание Burj Khalifa by Emaar и ночное небо Дубая будут освещены многочисленными ослепительными лучами, а компания установит новый мировой рекорд по самому масштабному лазерному шоу. 828-метровая башня Burj Khalifa by Emaar также займет центральное место в этом ультрасовременном лазерном шоу, во время которого лучи света будут перемещаться на самое длинное из когда-либо зарегистрированных расстояний.

В дополнение к световому шоу над небоскребом Burj Khalifa by Emaar гости Дубая смогут насладиться потрясающим фейерверком. С 2010 года пиротехническое представление является неотъемлемой частью всемирно известных новогодних празднований в ОАЭ, и 2022 год не будет исключением.

Потрясающее синхронизированное шоу поющего фонтана Дубая у основания башни Burj Khalifa by Emaar, несомненно, станет отличным зрелищем в этот вечер.

Emaar представит дополнительную информацию о своем захватывающем новогоднем торжестве в преддверии этого события.

Информация о компании Emaar Properties

Emaar Properties PJSC, зарегистрированная на дубайском финансовом рынке, является известным застройщиком и поставщиком элитной недвижимости со значительным присутствием на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азии. Компания Emaar является одной из крупнейших в мире в сфере недвижимости и имеет земельный банк площадью около 158 млн. кв. м в ОАЭ и на ключевых международных рынках.

Начиная с 2002 года компания Emaar поставила более 86 200 жилых единиц в Дубае и на других мировых рынках. Компания Emaar имеет много приносящих доход активов: более 1 300 000 квадратных метров арендуемых объектов и 33 гостиницы и курорта с 7470 номерами (включая отели, находящиеся в собственности или под ее управлением). На сегодняшний день 46% дохода компании Emaar приходится на ее торговые центры и предприятия розничной торговли, гостинично-развлекательные комплексы и международные дочерние предприятия.

В числе объектов Emaar: всемирная легенда Burj Khalifa, центр Dubai Mall — самый популярный в мире торговый и развлекательный центр, а также фонтан Дубая — крупнейший в мире поющий фонтан.

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Видео: https://mma.prnewswire.com/media/1955125/Burj_Khalifa_by_Emaar_NYE.mp4

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1955119/Emaar_NYE_1.jpg

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1955120/Emaar_NYE_2.jpg

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SOURCE Emaar Properties