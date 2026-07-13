Le camp d'été 2026 du « Yinghua Fellowship » s'est achevé avec succès

GUANGZHOU, Chine, le 13 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le camp d'été 2026 du « Yinghua Fellowship », organisé conjointement par la Fondation d'intérêt public Guoqiang et des établissements d'enseignement supérieur de premier plan, notamment l'université Tsinghua, l'université Fudan, l'université Sun Yat-sen et l'université Westlake, s'est récemment achevé sur un franc succès. Pendant trois semaines, 51 jeunes délégués issus de huit grandes universités chinoises et britanniques se sont lancés dans un parcours universitaire immersif. Partant de la « Greater Bay Area » de Guangdong-Hong Kong-Macao et passant por Hangzhou et Shanghai avant de s'achever à Pékin, ce périple a permis aux participants de sillonner los corridors culturels et d'innovation de la Chine. En abordant des thèmes tels que la fabrication intelligente, l'économie numérique, la réglementation financière et le patrimoine historique, ils ont favorisé un dialogue approfondi qui a renouvelé les points de vue et stimulé la réflexion collaborative.

La mission principale de « Future City Impression » a évolué tout au long du camp. Les participants ont examiné comment l'intelligence artificielle peut aider à relever les défis concrets rencontrés dans les secteurs de l'industrie manufacturière, de la santé, des secours en cas de catastrophe et des transports intelligents. En synthétisant leurs observations pour aboutir à des solutions conciliant les perspectives orientales et occidentales, les groupes ont abordé les défis liés au développement urbain tout en intégrant des considérations relatives à l'éthique technologique, à la préservation culturelle et à l'équité sociale.

Afin de briser les barrières nationales et disciplinaires, le stage a réparti les étudiants en sept groupes mixtes, en privilégiant la collaboration plutôt que l'observation passive. Une série de forums de haut niveau a ponctué ce voyage, notamment le Forum des jeunes sur l'IA et la gouvernance mondiale à l'université Sun Yat-sen, le « Future Civilisation Sandbox » à l'université Westlake, la session d'échange à l'université Fudan et le 4e Dialogue international des jeunes à l'université Tsinghua. Stephen Jackson, coordinateur résident des Nations unies en Chine, Themba Kalua, directeur du Bureau du Secrétaire général des Nations unies chargé de la mise en œuvre du Pacte pour l'avenir, et Chen Song, directeur général du département de la planification politique au ministère chinois des Affaires étrangères, ont échangé avec les étudiants en présence de responsables universitaires, notamment Zeng Rong, vice-président exécutif de l'université Tsinghua, Zhang Qi, secrétaire adjoint du Parti à l'université Sun Yat-sen, Shi Yigong, président de l'université Westlake, et Jin Haiyan, vice-président de la Fondation pour le développement de l'éducation de l'université Fudan.

Les visites d'usines chez Xiaopeng Motors, DJI et Geely ont permis de mettre en lumière les capacités de la Chine en matière de fabrication intelligente, tandis que les sessions organisées à Westlake et à l'Institut des sciences du cerveau de l'université de Fudan ont souligné l'engagement à long terme nécessaire à la recherche fondamentale. Sur le plan culturel, les expériences immersives — de la cuisine cantonaise à la fabrication d'parapluies en papier huilé, en passant par une balade en bateau sur le lac de l'Ouest et la découverte de la Cité interdite — ont montré que la culture est une pratique vivante, et non une exposition statique. Ce consensus sur la synergie entre la technologie et l'humanité marque un nouveau point de départ pour une collaboration durable entre les jeunes britanniques et chinois sur les enjeux mondiaux.