Le canal Pinglu contribuera au renforcement d'une communauté de destin commun Chine-ANASE encore plus étroite

NANNING, Chine, 2 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Au cours des trois premiers trimestres de cette année, le commerce total entre la Chine et l'ANASE a atteint 4,7 trillions RMB, soit une augmentation de 15,2 %, représentant 15,1 % du commerce extérieur total de la Chine. Parmi ceux-ci, les exportations vers l'ANASE ont augmenté de 22 % pour atteindre 2,73 trillions RMB, et les importations en provenance de l'ANASE sont de 1,97 trillions RMB, soit une augmentation de 6,9 %. Il est évident que la Chine et l'ANASE sont les principaux partenaires commerciaux l'un de l'autre.

Avec l'entrée en vigueur du Partenariat économique global régional (RCEP), la coopération en matière de commerce et d'investissement entre la Chine et l'ANASE ouvre un nombre sans cesse croissant d'opportunités. Il ne fait aucun doute que le commerce total entre la Chine et l'ANASE continuera à se développer rapidement à l'avenir. La Chine déploie d'ailleurs des efforts sans précédent pour se préparer à cette évolution en construisant un canal, le canal Pinglu, dans la région autonome de Guangxi Zhuang, voisine du bloc de l'ANASE, dans le but d'accélérer le transport de marchandises entre la Chine et l'ANASE.

La construction du canal de Pinglu, d'une longueur totale d'environ 135 kilomètres et dont l'investissement total est estimé à plus de 72 milliards de RMB, a déjà commencé en août de cette année. Il devrait être ouvert à la navigation dans quatre ans et est conçu pour accueillir des navires de 5 000 tonnes. Selon Pinglu Canal Group Co., Ltd., le canal Pinglu part du comté de Hengzhou de la ville de Nanning et entre dans le golfe de Beibu via la rivière Qinjiang dans le comté de Lingshan de la ville de Qinzhou.

Selon Wu Peng, expert en planification et en conception du projet de canal Pinglu, « le canal Pinglu sera un exploit pionnier dans l'histoire de la construction de canaux en Chine, car il s'agit du plus grand canal de ce type. Les bateaux de l'intérieur peuvent se rendre directement au port maritime. Une fois achevé, il deviendra un canal très fréquenté, caractérisé par un grand volume de marchandises, des navires de gros tonnage et un grand nombre de bateaux. »

Dans le passé, pour que les marchandises du sud-ouest de la Chine rejoignent la mer par voie fluviale, il était possible de passer par le fleuve Yangtze ou le fleuve Xijiang, mais il n'existait pas de fleuve allant vers le sud jusqu'à la mer. L'estuaire du fleuve Yangtze se trouve dans l'est de la Chine, à plus de 2 000 kilomètres de la municipalité de Chongqing, dans le sud-ouest du pays, tandis que l'estuaire du fleuve Xijiang se trouve à Guangzhou, dans le sud-est de la Chine. Ces deux voies d'accès à la mer prennent beaucoup de temps.

« Le canal de Pinglu ouvrira un nouveau canal permettant au cours principal du fleuve Xijiang d'entrer dans la mer sur la distance la plus courte. Grâce au canal Pinglu, le voyage fluvial des marchandises allant de la région du sud-ouest à la mer sera raccourci de plus de 560 kilomètres par rapport à celui passant par Guangzhou », a déclaré Chen Hongqi, secrétaire du comité du CPC du département des transports de la région autonome de Guangxi Zhuang, que lorsque le canal sera achevé, les régions du sud-ouest et du nord-ouest de la Chine seront renforcées par le passage le plus court, le plus économique et le plus pratique vers la mer.

Selon l'analyse des initiés du secteur, le canal de Pinglu ouvrira une nouvelle voie d'accès à la mer de la voie navigable d'or de Xijiang, formant un canal de circulation fluviale et maritime qui sera efficacement relié au développement de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, promouvoir l'approfondissement continu de la coopération économique et commerciale du Guangxi et du sud-ouest de la Chine avec les pays de l'ANASE et du RCEP, et mieux intégrer le Guangxi et la région sud-ouest de la Chine dans la construction d'une communauté de destin commun Chine-ANASE.

Une fois le projet achevé, le nouveau canal facilitera non seulement les échanges entre la Chine et l'ANASE, mais il offrira également d'immenses possibilités au Guangxi, où se trouve le canal. À l'heure actuelle, les sites situés partout le long du canal ont commencé à déployer davantage de facteurs de production et d'industries proches des ports autour du projet et dans les ports côtiers. Une fois le canal devenu navigable, ces industries de soutien le long de l'itinéraire constitueront un énorme avantage concurrentiel.

En tant que point de départ du canal Pinglu, Nanning, la capitale de la région autonome du Guangxi Zhuang, planifie la construction de la nouvelle ville de Nanning Est, prenant l'initiative de s'intégrer dans la ceinture économique du canal Pinglu, cultivant des grappes industrielles avantageuses à proximité des ports, et établissant vigoureusement une base de fabrication de véhicules et de pièces détachées à énergie nouvelle pour servir le marché de l'ANASE, avec la vision de développer la nouvelle ville de Nanning Est en un « parc industriel modèle pour le développement économique en mer ».

« Une fois achevé, le canal offrira d'immenses possibilités au Guangxi et favorisera la formation d'une structure d'ouverture globale caractérisée par l'interconnexion entre le pays et l'étranger, le lien entre la terre et la mer et la complémentarité entre l'est et l'ouest. Le projet modifiera profondément la configuration industrielle et la structure du développement économique et social du Guangxi, et permettra au Guangxi d'accélérer sa transformation en un port d'accès international du golfe de Beibu et en un centre maritime international », a déclaré Ouyang Bin, membre du comité CPC du département des transports de la région autonome de Guangxi Zhuang.

SOURCE Pinglu Canal Group Co., Ltd.