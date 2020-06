Le candidat-médicament d'Eleva s'apprête à être examiné en vue d'une utilisation pour le traitement de la maladie COVID-19

FRIBOURG, Allemagne, 3 juin 2020 /PRNewswire/ -- Eleva, fabricant de produits biologiques de qualité supérieure, étudie le potentiel de l'un de ses candidats-médicaments pour le traitement de première intention de la maladie COVID-19. Son composé, le facteur H, fait partie du complément, dont on pense qu'il affecte la gravité de l'évolution de la maladie COVID-19. Eleva a développé le facteur H précédemment pour une indication différente et lui a fait traverser les étapes pré-cliniques.

Le complément est une composante essentielle du système immunitaire. Il reconnaît et détruit les pathogènes et protège les cellules du corps avec un élément spécial, le facteur H. Des quantités insuffisantes de facteur H entraînent une inflammation excessive et le risque de lésions tissulaires. De nouvelles preuves suggèrent que la dégradation des tissus pulmonaires observée dans des cas graves de COVID-19 pourrait être causée par cette inflammation non régulée. Les méthodes actuellement utilisées pour inhiber ce processus emploient des anticorps artificiels qui bloquent complètement la voie, arrêtant l'inactivation des pathogènes et causant un risque significatif d'infection. Inversement, le facteur H complété permet une défense régulée tout en protégeant les cellules hôtes.

Andreas Schaaf, CEO d'Eleva, a déclaré : « Créer de nouveaux traitements est notre mission. Cette solution mérite d'être étudiée et pourrait conduire à un traitement efficace de la maladie COVID-19. »

Eleva a précédemment développé le facteur H recombinant pour la glomérulopathie et lui a fait traverser les étapes pré-cliniques. Des études ont indiqué une réduction significative des inflammations et des lésions tissulaires lorsque le facteur H était complété. Eleva cherche maintenant à accélérer l'évaluation spécifique à la maladie COVID-19 avec un partenaire pharmaceutique.

Eleva développe de nouveaux traitements biologiques avec ses partenaires pharmaceutiques. La société privée tire parti de sa plateforme de production unique basée sur les mousses pour créer des produits biologiques de première qualité tels que des anticorps, des enzymes de remplacement ou des toxines de fusion. Eleva a développé avec succès des candidats-médicaments jusqu'aux phases cliniques.

