Le Centre aérospatial national de Tāwhaki offre un élan crucial au secteur aérospatial

CHRISTCHURCH, Nouvelle-Zélande, 9 février 2024 /PRNewswire/ -- Aotearoa a renforcé aujourd'hui sa place dans l'industrie aérospatiale mondiale grâce à l'ouverture du centre aérospatial national de Tāwhaki et d'une nouvelle piste scellée à Kaitorete.

Cette nouvelle infrastructure, associée à une assistance technique, permettra de dynamiser le secteur aérospatial en pleine croissance d'Aotearoa et de répondre à la demande internationale.

Des entreprises nationales et internationales expérimentent déjà des technologies de pointe à Kaitorete, à seulement 50 minutes de route du centre d'affaires Ōtautahi Christchurch, permettant à d'autres appareils et entreprises de prendre leur envol.

La société américaine Wisk Aero a récemment effectué ses premiers vols d'essai d'intégration dans l'espace aérien pour un avion sans équipage à partir de Kaitorete ; Dawn Aerospace et Kea Aerospace pourront désormais effectuer des lancements spatiaux horizontaux et des vols stratosphériques à partir du site.

La nouvelle piste, longue d'un kilomètre, et les hangars prévus ont été financés par une subvention de 5,4 millions de dollars du Fonds de partenariat stratégique régional du gouvernement néo-zélandais, administré par Kānoa. À cela s'ajoutent une voie de circulation scellée et une aire de ravitaillement en carburant, une piste en herbe, un vertiport, des bureaux et des connexions de données.

David Perenara-O'Connell, membre du conseil d'administration de Tāwhaki, a déclaré que les mana whenua (le peuple autochtone) de Kaitorete étaient fiers de se trouver à l'avant-garde du soutien au secteur aérospatial du pays, et a reconnu leur partenariat avec le gouvernement néo-zélandais dans le cadre de la coentreprise de Tāwhaki.

« Pour permettre au secteur et aux chaînes d'approvisionnement de s'épanouir pleinement et pour que tous les Néo-Zélandais puissent bénéficier des avantages économiques, il faut une approche collaborative. Nous sommes reconnaissants envers notre gouvernement, les autorités locales, les organismes de réglementation, les partenaires du domaine de l'aérospatiale, les milieux de la recherche et de la science ainsi que les fournisseurs qui partagent notre vision d'un centre d'innovation et d'exploration de calibre mondial.

« Nous pensons que cette mission est véritablement unique. La façon dont nous combinons le mātauranga Māori (le savoir autochtone) avec l'innovation de pointe dans l'aérospatiale et la revitalisation de l'environnement marque une nouvelle ère dans l'utilisation durable des terres. »

Aotearoa est l'un des principaux pays pour les lancements spatiaux et les essais aérospatiaux, avec un environnement réglementaire avancé et réactif, une population clairsemée et un faible trafic aérien et maritime.

Kaitorete offre un ciel dégagé et un accès à un large éventail d'orbites à partir d'une vaste bande de terre plate inhabitée de 25 km de long, nichée entre Te Waihora (le lac Ellesmere) et l'océan Pacifique. Sa proximité avec des universités de classe mondiale, des ports aériens et maritimes internationaux et les capacités de fabrication de pointe situées à Ōtautahi Christchurch en fait un lieu unique au monde.

La directrice générale de Tāwhaki, Linda Falwasser, a déclaré que la coentreprise adoptait une approche progressive dans son développement, et possédait le potentiel de soutenir des lancements spatiaux verticaux à l'avenir.

« Nous disposons de l'un des meilleurs sites au monde pour les lancements aérospatiaux et spatiaux, et nous accordons la priorité aux infrastructures essentielles ainsi qu'au rajeunissement de whenua (notre terre). Il s'agit notamment d'explorer l'énergie solaire ainsi que la production et le stockage d'hydrogène vert sur le site.

« Nous avons reçu une forte demande mondiale pour un site qui soit techniquement performant, tout en restant fidèle à ses valeurs de protection et de préservation des individus et de la planète. »

« Le fait que cette infrastructure clé soit aussi accessible est extrêmement bénéfique pour l'ensemble du secteur », a déclaré James Powell, cofondateur de Dawn Aerospace. « Elle sera transformatrice pour le développement de notre avion propulsé par un moteur-fusée, le Mk-II Aurora. »

Mark Rocket, PDG de Kea Aerospace, a déclaré que Tāwhaki ouvrait la voie à un avenir passionnant pour la région et le pays tout entier.

« Kaitorete est idéalement situé pour la recherche et le développement aérospatial, et offre à Kea Aerospace des opportunités uniques pour les essais en vol et l'exploitation de nos avions stratosphériques fonctionnant à l'énergie solaire. »

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2337824/T_whaki_Runway_Video.mp4