Le Centre Léon Bérard, principal centre de lutte contre le cancer en France, rejoint le réseau TriNetX afin d'améliorer l'accès de ses patients aux thérapies innovantes

LYON, France, 10 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Centre Léon Bérard (CLB), un centre de lutte contre le cancer à Lyon et en Rhône-Alpes, a rejoint le réseau mondial de recherche en santé TriNetX. Le réseau TriNetX comprend des organisations de soins de santé et d'entreprises de sciences de la vie qui mènent des recherches dans le monde réel pour accélérer le développement de nouvelles thérapies dans le monde

« Le Centre Léon Bérard est un leader mondial, axé sur l'innovation, qui se consacre à la lutte contre le cancer », a déclaré Steve Lethbridge, vice-président principal des partenariats mondiaux en matière de santé chez TriNetX « Nous sommes ravis d'accueillir le CLB au sein du réseau TriNetX et nous sommes heureux de soutenir la stratégie du CLB visant à améliorer l'accès aux innovations thérapeutiques pour ses patients. »

Chaque année, plus de 2 000 patients du CLB, soit près de 23 % de sa population active de patients, sont inclus dans des essais cliniques, permettant à ces patients d'accéder à de nouvelles stratégies thérapeutiques. En 2021, 286 essais, dont 52 promus par le CLB lui-même, étaient ouverts à l'inscription.

« L'une des priorités stratégiques du Centre Léon Bérard est de faciliter l'accès à l'innovation pour les patients atteints de cancer. Ceci est possible grâce au dynamisme de notre département de recherche clinique et d'innovation, qui permet à nos patients de bénéficier d'essais thérapeutiques. Les objectifs du réseau TriNetX sont également d'élargir cet accès aux patients quel que soit leur pays d'origine, c'est pourquoi nous avons rejoint le réseau », a déclaré le professeur Jean-Yves Blay, directeur exécutif, oncologue médical, chercheur, et expert internationalement reconnu dans la prise en charge des sarcomes, au Centre Léon Bérard.

Plus de 120 personnes travaillent au sein du département de recherche clinique et d'innovation du CLB en lien avec des médecins, des pharmaciens et des infirmières, mais aussi avec des plateformes techniques et médicales (par exemple : gestion des échantillons, plateformes d'imagerie). Forte de plus de 30 ans d'expérience, l'activité de recherche clinique du CLB repose également sur une forte interaction avec les équipes de recherche fondamentale et de transfert. La recherche clinique au CLB est certifiée ISO 9001 depuis 2013, une norme reconnue pour un haut niveau de qualité et de sécurité dans l'activité.

À propos de TriNetX, LLC

TriNetX est un réseau mondial d'organisations de soins de santé et d'entreprises de sciences de la vie qui mènent des recherches dans le monde réel pour accélérer le développement de nouvelles thérapies. Grâce à sa plateforme en libre-service, conforme aux normes HIPAA, GDPR et LGPD, composée de DSE fédérés, d'ensembles de données et de partenariats de conseil, TriNetX met la puissance des données du monde réel entre les mains de sa communauté mondiale afin d'améliorer la conception des protocoles, de rationaliser les opérations d'essai, d'affiner les signaux de sécurité et d'enrichir la production de données probantes dans le monde réel. Pour en savoir plus, visitez TriNetX à www.trinetx.com ou suivez @TriNetX sur Twitter.

À propos du Centre Léon Bérard (CLB), un centre de lutte contre le cancer

Le Centre Léon Bérard est membre du réseau Unicancer, qui regroupe 18 centres de lutte contre le cancer français et une organisation affiliée. Il est reconnu comme un centre de référence régional, national et international en oncologie.

Basé à Lyon, deuxième métropole française, le CLB remplit une triple mission de soins, de recherche et d'éducation, avec l'objectif constant d'accroître la qualité et l'accessibilité des soins pour les patients atteints de cancer.

Il propose sur un seul site l'ensemble des examens diagnostiques, des traitements et du suivi du patient pendant et après la maladie. Il accueille chaque année plus de 44 000 patients pour une hospitalisation, une consultation ou un examen et 6 000 nouvelles tumeurs sont diagnostiquées. Le Centre compte plus de 2 000 employés, dont 280 médecins, 500 chercheurs et 800 soignants.

Le continuum soins-recherche est une force du Centre Léon Bérard. Sur son site, médecins et chercheurs travaillent en étroite collaboration pour raccourcir le délai entre les découvertes des laboratoires et leur application aux patients. Ainsi, chaque année, plus de 2 000 patients sont inclus dans l'un des 300 essais cliniques ouverts à l'inclusion.

Pour plus d'informations, visitez le Centre Léon Bérard à l'adresse www.centreleonberard.fr ou suivez @CLCCLeonBerard sur Twitter.

Contacts pour les médias

Centre Léon Bérard (CLB)

Nathalie BLANC

[email protected]

+33 (0) 4-78-78-51-43

TriNetX, LLC

Bill Stetson

[email protected]

+1 (857) 285-6038

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/542641/TriNetX_Logo.jpg

SOURCE TriNetX