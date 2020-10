Le centre R&D de Nagase multiplie par 1 000 la productivité de l'acide aminé rare, l'ergothionéine : le rendement de production le plus élevé été rapporté via la technologie de cellules intelligentes

TOKYO, 12 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Le centre R&D de Nagase, en d'autres termes le département de recherche et développement de NAGASE & CO. LTD., basé à Tokyo, a développé une technologie de production par voie fermentaire pour l'ergothionéine (EGT) (*1) et a étudié les fonctions de l'EGT. En utilisant la biotechnologie révolutionnaire développée dans le cadre du projet de cellules intelligentes de l'Organisation pour le développement des énergies nouvelles et des technologies industrielles (NEDO, New Energy and Industrial Technology Development Organization), l'équipe du centre a réussi à augmenter la productivité des EGT d'un facteur d'environ 1 000 par rapport au début de la recherche, atteignant l'un des niveaux d'efficacité de production les plus élevés au monde (*2). L'équipe s'attachera désormais à mettre en œuvre dès que possible une production industrielle.

(Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202010025256-O1-D1SnjwV9)

(Image : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105348/202010025256/_prw_PI2fl_CU962Wf6.jpg)

L'EGT est un acide aminé naturel présent en quantités infimes dans les champignons et d'autres organismes, avec d'excellentes propriétés antioxydantes et des applications potentielles dans divers domaines, notamment les produits alimentaires, les cosmétiques et la médecine. Les méthodes actuelles de production d'EGT comprennent l'extraction d'EGT naturel et la synthèse chimique. Toutefois, soit elles sont associées à un coût élevé, soit elles suscitent des préoccupations environnementales, empêchant ainsi l'adoption généralisée de l'EGT.

La technologie du centre R&D de Nagase pourrait permettre de bénéficier d'un approvisionnement stable en EGT grâce à un processus de fermentation durable utilisant des micro-organismes. Quatre technologies fondamentales de cellules intelligentes (conception d'enzymes, conception de voies métaboliques, construction/évaluation de micro-organismes HTP, identification des transporteurs) ont été appliquées pour améliorer la productivité des EGT en optimisant la réaction de production au sein des cellules de micro-organismes. En conséquence, une amélioration exponentielle de la production est devenue possible.

En utilisant la biotechnologie de pointe, le centre R&D de Nagase fournira des produits à forte valeur ajoutée grâce à des processus durables et contribuera à la création d'un « monde durable où les gens vivent en toute sérénité ».

Remarques :

(*1) EGT : un acide aminé naturel produit uniquement par certains organismes, comme les champignons. Les recherches des dernières années ont montré que l'être humain dispose de systèmes déjà en place pour utiliser l'EGT. Il a été suggéré que l'EGT ingérée par le biais des aliments peut aider à améliorer le fonctionnement du cerveau et à protéger les cellules de la peau, des yeux et de divers organes contre le stress oxydatif. (Article de NAGASE sur le site Web Nature : https://www.nature.com/articles/d42473-020-00227-4)

L-ergothionéine : https://kyodonewsprwire.jp/img/202010025256-O3-Ltcb7ZlJ

(*2) Selon l'enquête menée par le centre R&D de Nagase.

Site Web officiel : https://www.nagase.co.jp/english

