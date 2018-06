Le Cloud d'IBM stimule l'innovation en matière de bâtiments intelligents et d'Internet des Objets (IoT)

De nouvelles entreprises se tournent vers le Cloud d'IBM pour créer des espaces connectés plus intelligents

HANOVRE, Allemagne, 14 juin 2018 /PRNewswire/ -- CEBIT -- IBM annonce aujourd'hui plusieurs nouveaux clients déployant des solutions Smart Building de pointe conçues sur le Cloud d'IBM, confirmant l'engagement de la compagnie à transformer les bâtiments dans lesquels nous vivons et travaillons en espaces connectés, en utilisant les technologies de l'Internet des objets (IoT). A travers de nouveaux contrats signés avec Sodexo, Karantis360, R + V Versicherung et HUF Haus, et des relations existantes avec KONE et Chameleon Technologies, IBM alimente l'innovation en matière de bâtiments intelligents dans les environnements de travail et les habitations connectés.

« Les bâtiments imitent depuis longtemps les organismes vivants (la plomberie qui circule àtravers les murs, les câbles qui innervent chaque pièce, et le béton et les poutres qui offrent un soutien squelettique), mais jusqu'à récemment, il leur manquait la partie la plus importante du corps : un cerveau. Le Cloud d'IBM est le centre cognitif qui permet aux bâtiments dans lesquels nous vivons et travaillons de répondre à nos besoins de façon nouvelle et totalement inédite », a déclaré Bret Greenstein, vice-président mondial de Watson Internet of Things (IoT) chez IBM.

IBM propose un portefeuille complet d'offres pour soutenir les espaces connectés plus intelligents : par exemple, la plateforme Watson IoT sur le cloud d'IBM recueille et analyse les volumes de données exponentiels ; IBM TRIRIGA contribue à accroître les performances opérationnelles, financières et environnementales d'un site ; et IBM Maximo offre une visibilité en temps réel des objets dans les bâtiments par le biais de la gestion des actifs.

Au domicile, les analyses des données de l'IoT associées aux capacités d'IA de Watson Assistant permettent aux constructeurs de maisons et d'équipements domestiques, aux assureurs et aux prestataires de soins à domicile de pourvoir aux besoins individuels de façon innovante.

Espaces connectés

Sodexo choisit IBM Maximo pour gérer les espaces de travail connectés

Sodexo est un leader mondial en services de qualité de vie qui fournit à ses clients une offre intégrée comprenant des services de restauration et d'infogérance. Sodexo a sélectionné IBM Maximo pour transformer sa fonction mondiale de gestion des actifs et pour répondre aux divers besoins d'un vaste éventail de sites clients et de facteurs démographiques, couvrant bureaux, hôpitaux, centres de recherche, écoles et usines. IBM Maximo fournit à Sodexo des analyses et une optimisation en temps réel des données concernant 2,5 millions d'actifs, facilitant la rationalisation des opérations globales. Bâtir un programme global de gestion des actifs autour de Maximo renforcera l'agilité et la flexibilité de la solution existante Maximo Saas déjà implantée chez Sodexo.

« Chez Sodexo, nous sommes extrêmement attentifs au parcours du consommateur, garantissant un environnement optimal pour les consommateurs à tous les points de service, et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux moyens d'améliorer leur qualité de vie grâce aux capacités de gestion de nos établissements », déclare Keith Hamer, vice-président de la gestion et de l'ingénierie des actifs, Sodexo. « Grâce à IBM Maximo, nous sommes désormais en mesure d'offrir un meilleur espace de travail connecté qui relie ces technologies de pointe à l'expérience quotidienne des consommateurs, qu'ils se déplacent dans le bâtiment pour aller déjeuner ou qu'ils quittent l'établissement. »

IBM permet à KONE d'élever son niveau de circulation des personnes grâce à l'IoT

KONE est un leader mondial dans le secteur des ascenseurs et escalators et permet à près d'un milliard de personnes de se déplacer chaque jour. En connectant les ascenseurs à la plateforme Watson IoT sur le cloud d'IBM, la société aide ses clients à accroître la circulation des personnes à l'intérieur des bâtiments dans la plupart des villes les plus fréquentées au monde. KONE utilise également Watson IoT d'IBM pour apporter la même expérience avec les escalators. Les visiteurs du CeBIT 2018 peuvent faire l'expérience d'une conversation entre ces machines avec une démonstration vidéo en réalité virtuelle (RV) à 360° sur le stand d'IBM (pavillon 34 et 35).

« Les ascenseurs et escalators transportent chaque semaine l'équivalent de la population terrestre et, bien entendu, ils doivent fonctionner en toute sécurité et sans encombres », a déclaré Hugues Delval, vice-président exécutif, Service Business, KONE. « Nous travaillons déjà avec IBM pour analyser une grande quantité de données fournies par les capteurs embarqués dans les ascenseurs a fin d'identifier et de prévoir les problèmes de maintenance. Lors du CeBIT, nous présentons la façon dont l'IoT, l'analytique et les renseignements acquis peuvent transformer la maintenance ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. »

HUF Haus et IBM s'associent pour présenter la première « maison apprenante »au monde

Le fabricant allemand de maisons préfabriquées, HUF Haus et IBM ont noué un partenariat pour créer la première maison au monde qui apprend de ses occupants. Situé dans le parc résidentiel modèle de HUF Haus qui se trouve à Hartenfels en Allemagne, le bungalow intelligent nommé« Ausblick »comprend ses résidents à travers leurs interactions. Grâce à un réseau de capteurs, les données sont collectées dans le Cloud d'IBM, analysées par la plateforme Watson IoT et transformées en renseignements sur les modèles de comportement des résidents. HUF Haus utilise Watson Assistant, l'assistant digital d'IBM, pour s'assurer que la maison et ses occupants peuvent interagir de façon naturelle. Grâce à des commandes vocales, la reconnaissance faciale et la compréhension des modèles de comportement des résidents, HUF Haus apprend comment optimiser le confort des occupants et s'adapte au changement des situations de vie et de travail. Par exemple, l'éclairage dans un bureau à domicile peut être allumé à un certain moment ou un ordinateur peut être automatiquement démarré en fonction du planning de travail quotidien des occupants. Les résidents gardent toujours le contrôle sur les commandes, qui peuvent être écrasées ou réinitialisées à tout moment, par exemple par le biais d'un écran tactile ou par commande vocale.

« Nous sommes une société familiale avec 105 ans d'histoire dans la construction de maisons, mais pour nous, la maison apprenante représente l'avenir », a déclaré Georg Huf, associé directeur de HUF Haus. « Avec IBM, nous avons trouvé un partenaire renommé qui nous accompagne dans notre voyage vers une nouvelle ère dans la manière de vivre. Les maisons deviennent de plus en plus intelligentes et nos clients tiennent pour acquis que l'Internet des objets joue une grande part dans cette transformation. Avec notre maison à apprentissage automatique "Ausblick", nous établissons une nouvelle mégatendance dans toute l'industrie de la construction. »

I•VIE de Chameleon Technology permet aux utilisateurs de converser avec leur énergie

Chameleon Technology, le designer et fabricant anglais d'affichages domestiques pour les compteurs intelligents et les maisons connectées, utilise l'assistant vocal d'IBM, Watson Assistant, pour créer de nouveaux dispositifs intelligents et interactifs destinés aux propriétaires. I•VIE permet aux propriétaires de contrôler, de comprendre et d'interagir avec leurs sources d'énergie de façon innovante. I•VIE récupère les données issues de plusieurs sources, dont l'énergie utilisée en temps réel et les tarifs des fournisseurs, les prévisions météorologiques, les données calendaires, les niveaux de charge des véhicules électriques et même les modèles de conduite, pour aider les propriétaires à mieux comprendre et contrôler comment et quand ils consomment de l'énergie. I•VIE peut offrir des renseignements toujours plus précieux, comme la détermination du moment optimal pour revendre de l'énergie supplémentaire au réseau afin de dégager un profit maximal parmi les règles tarifaires et règlements complexes.

Les propriétaires peuvent demander à I•VIE de vérifier leur planning et d'identifier l'heure à laquelle ils doivent arriver au travail le jour suivant et I•VIE chargera automatiquement le véhicule électrique au niveau requis, réglera les températures de leur domicile et utilisera la source d'énergie la plus efficace tout au long de la journée, revendant l'excédent au réseau pour réaliser des profits. I•VIE peut offrir de précieux renseignements en matière d'économies et peut adapter la maison au style de vie et au budget des clients, améliorant ainsi leur confort, leur sécurité et leur bien-être. I•VIE élimine la complexité du paysage énergétique numérique pour le propriétaire et les aide à réaliser des économies d'énergie et d'argent.

R + V Versicherung et IBM lancent un projet de maisons intelligentes pour fournir une aide d'urgence aux seniors

R + V Versicherung, l'un des plus grands assureurs en Allemagne, conjointement avec Malteser Hilfsdienst, une agence non gouvernementale à but non lucratif d'aide humanitaire, a sélectionné IBM comme partenaire dans un nouveau projet de maisons intelligentes conçues pour fournir une assistance d'urgence aux résidents vulnérables en situation d'urgence médicale. Dans sa phase pilote initiale, l'assureur a équipé25 appartements de capteurs et de technologies de sécurité modernes a fin d'identifier les situations d'urgence et de déclencher immédiatement une alerte en cas d'anomalie. Grâce à la plateforme Watson IoT sur le Cloud d'IBM, le système apprend du comportement de chaque résident et définit une vue d'ensemble de leur quotidien. Toute anomalie peut déclencher un message d'avertissement. Par exemple, si une femme âgée qui se lève généralement à huit heures du matin est toujours au lit plus tard qu'à l'accoutumée, le système analyse ces données et envoie un message d'avertissement aux professionnels de santé a fin qu'ils interviennent. Les résultats complets de cet essai sont attendus au mois d'avril 2019 et pourront être utilisés pour présenter de nouvelles approches de soins préventifs au secteur des assurances.

« La maison intelligente est un marché d'avenir intéressant pour les assureurs. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de ce que l'avenir pourrait réserver à la suite de ce projet pilote », a déclaré le Pdg de R + V, Norbert Rollinger. « Des capteurs de température et de fumée mesurent l'air dans la pièce et un dispositif de surveillance de l'eau signale le débordement d'un évier ou d'une baignoire. Des contacts de portes et des détecteurs de mouvements font retentir une alarme lors de l'ouverture de quelque chose de suspect. Il est également possible d'enregistrer l'occupation du lit. Le système apprend rapidement des habitudes personnelles de chaque résident afin de nous permettre de fournir un service véritablement personnalisé. »

IBM et Karantis360 développent une approche axée sur l'IA pour aider la population âgée du Royaume-Uni à vivre de manière autonome

Le prestataire anglais de gestion des soins Karantis360 a noué un partenariat avec IBM pour développer une solution intelligente dans le cloud conçue pour permettre de vivre de manière autonome grâce au suivi non intrusif des personnes à leur domicile, en maison de repos, en logement protégé ou dans des établissements de soins de santé. Avec la solution Watson IoT d'IBM fournie via une application mobile, Karantis360 apprend les changements de comportements au fil du temps et signale ce qui fait exception à la routine et aux habitudes lorsque cela se produit.

Grâce aux capteurs IoT d'EnOcean Gmbh, la solution peut surveiller si un patient est sorti du lit, a utilisé les toilettes, a allumé la bouilloire ou a quitté le domicile, et envoie des alertes via une application mobile si un comportement inhabitu el peut indiquer la nécessité d'une intervention d'urgence. Des services de ce type peuvent permettre aux prestataires de soins nationaux tels que le National Health Service (NHS) d'être mieux à même de soigner les patients âgés, en particulier ceux atteints de la maladie d'Alzheimer ou de démence.

« Rien qu'au Royaume-Uni, il y a à présent 10,8 millions de personnes âgées de plus de 68 ans, dont 97 % préféreraient rester à leur domicile. Développé en partenariat avec IBM, Karantis360 est un développement entièrement nouveau dans l'aide à la vie autonome », a déclaré Nick Hampson, directeur général, Karantis. « Nous sommes passés au Cloud d'IBM pour accéder à des services d'IA et d'IoT qui n'étaient pas à notre disposition auparavant et qui, associés aux capteurs d'EnOcean GmBH, ont permis de développer un système sécurisé conçu pour fournir des soins réellement plus intelligents, avec une confidentialité et une sécurité des données absolues. Ce système bénéficie de la confiance des clients et également des familles et des résidents car il leur permet de vivre de façon plus indépendante et plus sûre chez eux pendant plus longtemps. »

Contacts avec les médias

Gaelle Dussutour

Relations avec les médias pour IBM

DUSGA@fr.ibm.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95470/ibm_logo.jpg

LA SOURCE IBM

Liens connexes

http://www.ibm.com