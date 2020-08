Le commerce en ligne de Teknosa croît de 580 % et fait passer le bénéfice d'exploitation de la société en terrain positif au 2e trimestre, malgré la pandémie

ISTANBUL, 12 août 2020 /PRNewswire/ -- Teknosa, une filiale de Sabancı Holding, a atteint un taux de rotation de 955 millions de TL et un bénéfice d'exploitation de 27,5 millions de TL au deuxième trimestre de 2020 grâce à ses investissements dans la technologie et l'expérience client, et ce en dépit de l'épidémie mondiale. Alors que Teknosa a obtenu une croissance record de son commerce en ligne de 580 % au 2e trimestre par rapport à l'année précédente, la réouverture de ses magasins en juin a eu un impact positif important sur ces excellents résultats.

Premier distributeur d'électronique en Turquie, la filiale de Sabancı Holding Teknosa a obtenu de solides résultats financiers au deuxième trimestre de 2020 en dépit de la pandémie de coronavirus. Ses recettes ont atteint les 955 millions de TL et son bénéfice d'exploitation les 27,5 millions, hissant résolument la société en terrain positif. La réussite de Teknosa durant cette période repose sur la capacité qu'elle a démontrée à introduire des services novateurs à même de répondre à l'évolution des exigences de ses clients, au bond en avant de ses ventes en ligne, aux initiatives mises en œuvre dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, de la trésorerie et des ressources humaines, ainsi que sur la solide performance des magasins à leur réouverture grâce à la mise en place de mesures de précaution de niveau très élevé contre la pandémie. Par conséquent, le chiffre d'affaires total de Teknosa pour la première moitié de 2020 a augmenté de 8,7 % par rapport à celui de l'année précédente pour atteindre 2,4 milliards de TL.

Alors que la transformation de la société en matière d'expérience client et les investissements qu'elle a faits dans la numérisation sous la devise « Teknosa of the New Generation » (Teknosa de la nouvelle génération) ont eu un impact positif sur ses résultats au deuxième trimestre en termes de taux de rotation, de croissance du panier moyen et de bénéfice d'exploitation, Tecknosa.com et la plateforme mobile ont obtenu des résultats historiques durant la pandémie. Les ventes en ligne de Teknosa au deuxième trimestre ont été multipliées par presque six par rapport à 2019 et son taux de rotation en ligne a augmenté les six premiers mois pour atteindre 559 millions de TL.

À propos des résultats financiers du deuxième trimestre 2020, Barış Oran, président du conseil de Teknosa, a déclaré : « Teknosa a atteint de plus solides résultats malgré la fermeture totale de ses magasins en avril et en mai en raison de la pandémie. Nous avons augmenté notre part de marché et par là même consolidé notre position dans le secteur. Nous nous sommes rapidement adaptés aux changements grâce à nos efforts constants pour nous centrer sur nos clients et à nos investissements dans la numérisation. Nous avons mis l'accent sur la qualité de notre service client par une meilleure prédiction de leurs préférences en prenant des décisions basées sur les données. Grâce à nos services répondant à l'évolution des besoins de nos clients, nous nous sommes assurés de nous démarquer de nos concurrents. La confiance accrue de nos clients a eu, en juin, un impact favorable sur la performance de nos magasins. Durant la pandémie, la demande de produits technologiques s'est maintenue, en parallèle à la demande de produits de base. Cette tendance devrait persister et affecter positivement la croissance du secteur. Teknosa servira ses clients plus efficacement par un réseau étendu de magasins et des canaux en ligne en accélérant ses investissements dans le but de proposer à ses clients l'expérience la meilleure possible. Une expérience client omnicanale harmonieuse est ce sur quoi nous allons continuer à nous concentrer. »

Croissance parallèle en ligne et hors ligne dans la « nouvelle normalité »

S'exprimant sur la façon dont la société a mis l'accent sur une gestion saine et agile des défis liés à la pandémie avec tous ses interlocuteurs, Bülent Gürcan, le directeur général de Teknosa, a déclaré : « Chacun des mois d'avril, mai et juin a présenté un scénario différent et généré des leçons différentes. Cette période nous a fait réaliser une fois de plus à quel point la technologie est devenue essentielle dans notre quotidien. Tout en prenant les plus grandes précautions en matière de santé et de sécurité pour le bien-être de nos employés et clients, nous avons concentré notre attention sur la poursuite de nos activités commerciales et la satisfaction des besoins de nos clients. Lorsque nos magasins étaient fermés, nous avons donné l'occasion à nos clients de faire leurs achats à n'importe quel moment, n'importe où et selon leurs propres modalités. Nos efforts soutenus à progresser efficacement au rythme des changements du contexte opérationnel se sont reflétés de manière positive dans nos résultats. Afin de proposer de meilleurs services en ligne à nos clients, nous avons mis en place des offres telles que l'assistance en direct (livechat), la vente d'offres groupées et la télévente. Avec les options de livraison rapide et diversifiée et l'introduction de nouveaux produits répondant aux besoins émergents de nos clients, les investissements omnicanaux centrés sur le client que nous avons faits au cours des quelques dernières années ont eu un impact substantiel sur cette réussite. Nous avons ouvert des corners dans 23 magasins Carrefoursa pour répondre aux besoins de nos clients dans tous les canaux durant la période de fermeture de nos magasins. En ces temps difficiles, notre bénéfice d'exploitation est passé en terrain positif et s'est fortement amélioré par rapport à l'année passée. Nos canaux en ligne, durant la période où nous étions confinés dans nos foyers, et notre réseau étendu de magasins en Turquie durant le processus de normalisation, ont apporté une amélioration extraordinaire de leur performance grâce aux mesures prises. Pour la réouverture de nos magasins, nous prenons les mesures de précaution les plus strictes et donnons la priorité à la santé de nos employés et de nos clients, comme nous l'avons fait depuis le tout début de la pandémie. Nous continuerons à œuvrer à répondre aux besoins de nos clients tant en ligne qu'en magasins et à veiller à leur offrir un service de qualité supérieure. »

À propos de Teknosa

Teknosa a été constituée en société en l'an 2000 en tant que filiale de Sabancı Holding dans le but de créer une plateforme de vente et de marketing dans les domaines de l'électronique, de l'informatique, de la communication, des soins personnels et de l'optique dans le secteur de la distribution électronique. Teknosa est une chaîne de magasins visant à présenter aux clients les produits les plus adéquats associés à un service de la plus haute qualité et aux prix les plus compétitifs dans le domaine de la technologie. Exploitant la première chaîne de magasins, et également la plus étendue, dans le secteur de la distribution électronique en Turquie, Teknosa offre actuellement des services sans interruption dans des environnements omnicanaux en magasins, sur le site Web teknosa.com et sur des plateformes mobiles. Teknosa est le seul distributeur électronique à proposer, avec sa marque Teknosacell, des services de communication et de téléphonie mobile. Des informations plus détaillées se trouvent sur www.teknosa.com.

