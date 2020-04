Le conseil d'administration d'Italian Exhibition Group S.p.A. approuve les états financiers consolidés au 31 décembre 2019

Les meilleurs résultats jamais enregistrés en termes absolus de recettes, d'EBITDA et de bénéfice net. Un chiffre d'affaires consolidé de 178,6 millions d'euros (+11,8 % par rapport à 2018). L'EBITDA atteint 41,9 millions d'euros (+35,7 %) et le résultat net du groupe s'élève à 12,6 millions d'euros (+16,1 %)

En cette période d'incertitude extrême, IEG accompagne constamment ses clients et le marché afin de planifier ensemble la reprise économique suite au COVID-19.

RIMINI, Italie, 8 avril 2020 /PRNewswire/ -- Lorenzo Cagnoni, président d'Italian Exhibition Group, et Corrado Peraboni, son directeur général, annoncent par la présente que le conseil d'administration du plus important organisateur de salons professionnels internationaux en Italie, coté depuis juin dernier à la bourse électronique (MTA) Borsa Italiana S.p.A., a approuvé aujourd'hui les états financiers consolidés et le plan budgétaire qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée des actionnaires en juin prochain.

Principaux résultats consolidés de l'exercice 2019

L'ensemble des recettes du groupe pour l'exercice 2019 s'est élevé à 178,6 millions d'euros, enregistrant une croissance à deux chiffres de +11,8 % par rapport aux 159,7 millions d'euros de l'année 2018. Ces résultats, en dépit d'un calendrier de salons moins favorable qui, les années impaires, n'inclut pas les salons « Tecnargilla » et « IBE », continuent de suivre la tendance enregistrée à la fin 2018 (+22 % par rapport à l'année précédente) et témoignent de l'efficacité de la stratégie à deux fronts mise en place pour développer les produits figurant déjà dans le portefeuille et pour s'étendre davantage vers l'extérieur.

L'EBITDA et l'EBIT, affectés positivement par 3,7 et 0,3 million d'euros respectivement suite à l'application de la norme comptable IFRS 16, ont atteint 41,9 millions d'euros et 24 millions d'euros respectivement, mettant en évidence une augmentation considérable par rapport à l'exercice 2018 (+35,7 % et +25,9 %, respectivement), qui ne tenait pas compte de l'IFRS 16.

En tenant compte des effets de l'IFRS 16, le résultat net du groupe est de 12,6 millions d'euros, en hausse de 16,1 % par rapport à l'année précédente.

Au 31 décembre 2019, les fonds propres nets consolidés s'élevaient à environ 106,1 millions d'euros, contre 101,5 millions d'euros au 31 décembre 2018.

Résultats par secteur d'activité pour l'exercice 2019.

L'« activité principale » du groupe, qui consiste à organiser directement des salons professionnels, représentait 54,7 % du chiffre d'affaires global au cours de l'exercice, avec une croissance organique impliquant les principaux leaders de produits dans les catégories « produits alimentaires et boissons », « joaillerie et mode », « écologie et technologie », et « tourisme et hôtellerie », entraînant une hausse de 6,7 % des bénéfices (environ +6,6 millions d'euros). En 2019, par rapport à la même période de l'année précédente, le secteur d'activité « événements de congrès », qui représente 8,7 % du chiffre d'affaires global, a enregistré une croissance significative de +19,1 % par rapport à 2018, notamment grâce à des congrès de plus grande envergure en termes de nombre de participants, de quantité d'espace nécessaire et de services supplémentaires requis. Les revenus du secteur d'activité « services connexes », qui inclut l'organisation d'expositions, la restauration et le nettoyage, représentaient 32,4 % du chiffre d'affaires total du groupe, affichant une augmentation de 39,2 % par rapport à 2018.

Résultats et proposition de distribution des bénéfices de la société mère, Italian Exhibition Group S.p.A.

La société mère, Italian Exhibition Group S.p.A., a clôturé son exercice 2019 avec un chiffre d'affaires global de 124,1 millions d'euros, un EBITDA de 36 millions d'euros et un bénéfice net de 13,9 millions d'euros. En 2019, dans ses installations de Rimini et de Vicenza, ainsi que sur d'autres sites à Milan et Arezzo, IEG a organisé 48 salons professionnels directement organisés ou hébergés et 190 congrès.

