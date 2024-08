Le conseil d'administration de l'Autorité de développement de la réserve royale du prince Mohammed bin Salman annonce le lancement du plan de gestion du développement intégré (IDMP)

Il s'agit d'une feuille de route complète, conforme aux normes mondiales, qui couvre les aspects environnementaux, économiques, sociaux, touristiques et culturels de la réserve de 24 500 kilomètres carrés, qui comprend 15 écosystèmes distincts, allant des crêtes montagneuses aux récifs coralliens du nord-ouest du Royaume.

Le plan permet une gestion efficace et efficiente de la réserve. Il établit des lignes directrices essentielles pour la restauration et la conservation de la faune et de la flore sauvages conformément aux normes mondiales les plus récentes, notamment en guidant les plans de réintroduction d'espèces au moyen de technologies modernes, et en définissant un cadre pour le développement et l'amélioration de l'écosystème de l'écotourisme ( ). Il s'agit notamment du projet touristique AMAALA de Red Sea Global, situé à l'intérieur de la réserve. La réserve figure également sur quatre sites de la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO pour le Royaume et vise à devenir la destination de tourisme patrimonial la plus célèbre au monde pour la conservation de l'environnement, tout en parvenant à l'équilibre nécessaire avec les besoins des communautés locales.

Le plan de gestion intégrée du développement fait suite à la réalisation d'études intensives visant à déterminer l'état historique et actuel de l'environnement de la réserve et les mesures nécessaires pour restaurer les écosystèmes, la flore et la faune dans l'état où ils se trouvaient il y a un siècle. La réserve abrite 15 écosystèmes distincts, allant des crêtes montagneuses aux récifs coralliens de la mer Rouge, en passant par les wadis, source de vie, ce qui crée un niveau exceptionnel de biodiversité. Vingt-trois espèces historiques ont été sélectionnées pour être réintroduites, dont 16 sont éteintes dans les limites de la réserve, quatre sont en danger critique d'extinction et trois sont vulnérables selon les listes de l'UICN, y compris l'emblématique oryx d'Arabie, le léopard d'Arabie et le guépard. Un vaste projet de restauration de l'habitat soutient ce programme de réintroduction de la faune et de la flore, visant à protéger et à conserver les plus de 400 espèces végétales indigènes de la réserve. La réserve vise à devenir une destination touristique qui offre aux visiteurs une expérience terrestre et marine diversifiée tout en assurant la protection de ses écosystèmes et de sa biodiversité.

Le Royaume s'est engagé à collaborer avec la communauté internationale pour relever les défis environnementaux de la planète. Des activités clés telles que la réduction des émissions de carbone dans le but d'atteindre l'objectif de zéro d'ici 2060, la poursuite de la construction de l'infrastructure d'énergie renouvelable du Royaume, l'augmentation de la reforestation et l'amélioration de la biodiversité, y compris la réintroduction d'espèces sauvages et d'espèces , sont en cours. Le lancement de l'IDMP contribue à la position de leader du Royaume en matière de réintroduction et de conservation de la faune, ainsi qu'aux objectifs stratégiques du Conseil royal des réserves, qui se concentrent sur la protection de la faune, le boisement, le renforcement de l'écotourisme et la création d'opportunités d'emploi. Les objectifs adoptés pour les réserves royales soutiennent les efforts du Royaume en matière de durabilité et de conservation de l'environnement, contribuant à l'objectif de l'Initiative verte saoudienne de protéger 30 % des zones terrestres et marines du Royaume d'ici à 2030.

Andrew Zaloumis, directeur général de la Prince Mohammed bin Salman Royal Reserve Development Authority, internationalement reconnu pour son travail de pionnier dans l'établissement de réserves ayant une valeur de conservation mondiale et un impact économique régional, a déclaré :

« Les éléments constitutifs sont en place pour tenir la promesse de l'IDMP d'ici à 2030 - une réserve d'importance mondiale en matière de conservation, ancrée dans la communauté. »

« Nous avons réintroduit des espèces animales, découvert plusieurs espèces nouvelles pour la science, et formé et déployé une équipe de gardes forestiers efficace composée de 150 hommes et femmes locaux qui jouent un rôle essentiel dans notre mission ».

« Grâce à la passion des dirigeants saoudiens, aux investissements et à l'engagement du gouvernement, nous mettons au point de nouvelles techniques et technologies pour compléter les pratiques de gestion et de conservation qui ont fait leurs preuves. »

« Nous sommes impatients de partager les résultats de nos travaux avec l'ensemble de la communauté scientifique et de conservation. »

L'Autorité de développement de la réserve royale du prince Mohammed bin Salman comprend des experts locaux et internationaux qui dirigent les efforts de recherche et de développement, en renforçant les partenariats internationaux et locaux, et en promouvant des cadres de coopération pour faciliter l'échange de connaissances et l'application des meilleures pratiques environnementales. Leurs efforts de recherche ont contribué à l'identification de nouvelles espèces animales et végétales dans les divers écosystèmes terrestres et marins de la réserve.

Compte tenu de la diversité des écosystèmes de la réserve et de son emplacement stratégique, qui relie les grands projets de NEOM, AMAALA, Red Sea Global et AlUla, et de ses partenariats avec de nombreuses entités locales et internationales spécialisées, il est prévu que d'ici 2025, les animaux pourront se déplacer librement dans un corridor environnemental de 70 000 km², contribuant ainsi aux efforts de restauration de l'environnement au niveau régional, tout en créant de riches expériences d'écotourisme et en parvenant à l'équilibre nécessaire avec les besoins des communautés locales et à la création d'environ 5 400 emplois.

La réserve royale du prince Mohammed bin Salman est l'une des huit réserves royales établies par décret royal et supervisées par le Conseil des réserves royales présidé par Son Altesse Royale le prince héritier. Les réserves comprennent la réserve royale Imam Abdulaziz bin Mohammed, la réserve royale Imam Saud bin Abdulaziz, la réserve royale Imam Turki bin Abdullah, la réserve royale du roi Abdulaziz, la réserve royale du roi Salman bin Abdulaziz, la réserve royale du roi Khalid et la réserve royale Imam Faisal bin Turki.

