Le Coup d'Envoi à l'Innovation : Ingenico et AVEM transforment le jeu en équipant les Points de Paiement des stades Français

PARIS, 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Ingenico, leader mondial des solutions de paiement, annonce son partenariat avec AVEM, leader de l'équipement des parcours de paiements pour les banques, les commerçants et les enseignes, pour équiper les stades de rugby français dès septembre 2023.

Organiser des championnats sportifs représente bien plus qu'un simple affrontement athlétique ; c'est une vitrine de l'excellence en matière d'hospitalité et d'innovation. Ingenico, en partenariat avec AVEM, est fier de jouer un rôle pivot dans l'enrichissement de l'expérience des fans, en offrant des solutions de paiement à la fois transparentes et sécurisées, en parfaite adéquation avec les valeurs de l'ovalie : travail d'équipe, précision et engagement.

L'expertise d'Ingenico en matière d'innovation et de facilité d'utilisation répond aux besoins spécifiques des stades et arènes, où rapidité et efficacité sont de mise. Ces lieux deviennent des hubs d'expériences diverses, allant de l'achat de billets et du stationnement à la restauration. Ingenico est prêt à relever ce défi en déployant sa technologie de paiement de pointe.

AXIUM EX6000 : La Mobilité au Service des Fans

L'une des innovations phares est l'AXIUM EX6000. Les solutions de paiement d'Ingenico seront stratégiquement positionnées à travers les stades, garantissant aux fans une expérience de paiement rapide, sécurisée et sans encombre, que ce soit pour l'achat de billets, de rafraîchissements ou de souvenirs.

Un Partenariat Gagnant

Fabien Darné, Directeur Général d'Ingenico France et Benelux, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat : "Ingenico est honoré d'équiper ces stades aux côtés de notre partenaire AVEM. Le rugby a une place spéciale dans le cœur des Français, et nous sommes ravis de simplifier l'expérience des fans, leur permettant de se plonger pleinement dans les matchs et les moments mémorables."

AVEM, partenaire clé d'Ingenico en France, est essentiel pour la distribution et la maintenance des solutions de paiement d'Ingenico dans les secteurs bancaires et commerciaux. Leur engagement envers l'excellence s'aligne parfaitement avec la mission d'Ingenico de créer des solutions de paiement innovantes.

Pascal PAILHON, Directeur commercial AVEM Retail : « Nous sommes ravis de soutenir Ingenico dans la fourniture de services de paiement pour ce beau projet. Notre travail contribuera non seulement à améliorer l'expérience des fans dans les stades à travers la France, mais sera également essentiel pour mettre en valeur l'innovation des solutions Ingenico. »

Ensemble, Ingenico et AVEM sont prêts à marquer des points en équipant les stades français, en veillant à ce que chaque fan soutienne non seulement son équipe, mais vive également une experience mémorable qu'il gardera pour les années à venir.

À PROPOS D'INGENICO

Ingenico est le leader mondial des solutions d'acceptation des paiements. En tant que partenaire technologique de confiance pour les commerçants, les banques, les acquéreurs, les éditeurs de logiciels indépendants, les agrégateurs de paiements et les clients fintech, nos terminaux, solutions et services de classe mondiale permettent l'écosystème mondial de l'acceptation des paiements. Avec 45 ans d'expérience, l'innovation fait partie intégrante de l'approche et de la culture d'Ingenico, inspirant notre vaste et diversifiée communauté d'experts qui anticipent et contribuent à façonner l'évolution du commerce dans le monde entier. Chez Ingenico, la confiance et la durabilité sont au cœur de tout ce que nous faisons.

Pour plus d'informations, visitez Ingenico.com.

À PROPOS D'AVEM

AVEM accompagne les banques, les commerçants et les enseignes dans l'équipement des parcours de paiement et des services associés. Forte d'une expertise globale unique, AVEM offre à ses clients la garantie d'une offre compétitive et de proximité.

Sous la marque commerciale AVEM Retail, ce sont 430 enseignes accompagnées au quotidien pour l'équipement et la maintenance de leurs points de vente.

avem-groupe.com

