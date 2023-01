Le déménageur autonome pour tous : Première mondiale du véhicule HOLON au CES 2023

La nouvelle marque HOLON de BENTELER présente le premier véhicule autonome au monde construit selon les normes automobiles

Un véhicule qui combine durabilité, inclusion, confort et sécurité

Conception par Pininfarina, un partenaire de longue date de HOLON

Collaboration avec Mobileye, Beep et Cognizant Mobility, entre autres

Des projets pilotes sont en cours de préparation pour les États-Unis et l'Allemagne ; le début de la production aux États-Unis est prévu pour la fin de 2025

LAS VEGAS, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- HOLON, la nouvelle marque du groupe BENTELER, présentera pour la première fois son Mover autonome, entièrement électrique et inclusif au Consumer Electronics Show (CES) 2023 à Las Vegas. Ce véhicule est le premier Mover autonome au monde construit selon les normes automobiles. Autrement dit, c'est un pionnier en matière de sécurité, de confort, de conduite et de qualité de production. Le HOLON Mover fonctionne de manière autonome et à une vitesse maximale de 60 km/h (37 mph). Il a une autonomie d'environ 290 kilomètres (180 miles).

Electric double-wing doors with photo-electric sensors and an automatically extending ramp with lowering function are included as standard for barrier-free access to the HOLON mover. The asymmetrical design of the HOLON mover combines maximum functionality with high recognition value. BENTELER Logo

Marco Kollmeier, directeur général de HOLON : « Notre mover est une réponse aux mégatendances sociales : urbanisation, changement climatique, démographie – la mobilité doit changer. Avec notre Mover, nous prouvons qu'un transport de passagers sans émissions, sûr, confortable et inclusif est possible. Il apporte ainsi la solution aux problèmes de circulation qui deviennent prépondérants dans les villes. Nous sommes ravis de dévoiler ce véhicule au public mondial aujourd'hui. »

Les domaines d'application du Mover sont les services à la demande, tels que le covoiturage et le VTC, mais aussi les services réguliers normaux. Le premier projet pilote a déjà été annoncé : en Allemagne, avec la Hochbahn de Hambourg, la deuxième plus grande société de transport en commun du pays. Aux États-Unis, le fournisseur de services de mobilité Beep sera chargé de la mise en œuvre des premiers véhicules. Parmi les autres domaines d'application et donc les clients, citons les institutions privées telles que les campus, les aéroports et les parcs nationaux.

Marco Kollmeier poursuit : « Notre Mover est spécifiquement conçu pour la conduite autonome. Cela se reflète dans chaque étape du développement et dans chaque détail. Le résultat est le véhicule de ce type le plus performant au monde. À ce titre, nous créons une nouvelle dimension de mobilité intelligente et durable qui complète idéalement le transport public et privé de passagers. »

Mover conçu dès le départ pour être inclusif



Le véhicule attire l'attention par son design asymétrique qui combine une fonctionnalité maximale et une grande valeur de reconnaissance. Le véhicule a été conçu avec un concept spatial généreux pouvant accueillir jusqu'à 15 passagers, comblant ainsi le fossé entre les concepts de transport personnel et public. La disposition des sièges, confortable et subtilement décalée, procure un sentiment d'intimité tout en répondant à toutes les exigences de sécurité.

« Le design du véhicule combine deux traits de caractère : convivial et accueillant, ainsi que technologiquement avancé et bien conçu. Cela vaut aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur. Il fait immédiatement du HOLON Mover une icône du design », explique Silvio Pietro Angori, PDG de la célèbre société de design italienne Pininfarina. « Chaque détail du véhicule est conçu pour que les passagers se sentent plus à l'aise et plus en sécurité que dans tout autre mode de transport. »

HOLON poursuit l'objectif de permettre à chacun de profiter équitablement des libertés offertes par la mobilité. C'est pourquoi le Mover est conçu dès le départ pour être inclusif. Des portes à double battant électriques avec capteurs photoélectriques et une rampe à extension automatique avec fonction d'abaissement sont incluses de série pour un accès sans obstacle. L'arrimage automatique des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule allie confort et sécurité. Des informations en braille et un guide audiovisuel apportent un soutien supplémentaire aux personnes malvoyantes pendant le voyage.

Autonome, numérique et durable



Le Mover de niveau 4 de la SAE est basé sur Mobileye Drive™, le premier système commercial de conduite autonome du secteur destiné à être utilisé dans un domaine de conception opérationnelle défini. « Notre système de conduite autonome est conçu pour rendre possibles des concepts de mobilité révolutionnaires, comme le Mover HOLON. Voir le Mover prendre vie est la preuve de la robustesse et de l'évolutivité de notre approche », déclare Johann Jungwirth, vice-président senior des véhicules autonomes chez Mobileye.

L'évolutivité du HOLON Mover est assurée par une triade de fonctionnalités qui aident le véhicule à prendre les bonnes décisions sur la route : un système de détection avancé qui utilise différents capteurs redondants, une technologie de cartographie innovante ainsi qu'un modèle formel de politique de conduite. La combinaison de ces technologies fait du HOLON Mover un concept de mobilité à la pointe du secteur.

La durabilité fait partie intégrante de la marque HOLON. C'est pourquoi le véhicule est entièrement électrique. Des mises à jour en temps réel permettent au véhicule d'être toujours à jour sans avoir à se rendre en atelier. Tout au long du développement, l'accent a été mis sur l'utilisation de matériaux durables.

Des partenaires solides pour l'avenir des services de mobilité autonome



Outre Pininfarina et Mobileye, le spécialiste de l'électronique et de l'informatique Cognizant Mobility est un partenaire de développement supplémentaire pour le véhicule.

HOLON s'appuie sur des partenariats clés pour l'exploitation du véhicule en service. Beep, le principal fournisseur de services de mobilité, est le partenaire privilégié de HOLON aux États-Unis, fournissant des services clés en main et une plateforme technologique pour la gestion des services, la gouvernance et l'expérience utilisateur. « Les navettes autonomes de qualité automobile constituent un facteur de forme essentiel pour réduire les embouteillages et les émissions, assurer le transport du premier et du dernier kilomètre, et étendre l'équité en matière de mobilité », a déclaré Joe Moye, PDG de Beep. « La valeur unique et transformatrice du transport électrique autonome et partagé se révèle rapidement dans nos déploiements et cas d'utilisation actuels. Avec ce nouveau Mover, HOLON établit une norme pour ce type de véhicule, et nous sommes ravis de le présenter à nos clients actuels et futurs. »

La production du véhicule HOLON devrait commencer aux États-Unis à la fin de l'année 2025, et des capacités de production supplémentaires seront construites en Europe et au Moyen-Orient/Asie au cours des années suivantes. L'architecture particulièrement flexible de la plateforme permet à HOLON de commercialiser rapidement d'autres variantes, tant pour le transport de passagers que pour les applications de fret. La livraison du dernier kilomètre est un domaine d'activité particulièrement important.

Avec HOLON, BENTELER souligne ses ambitions dans le secteur mondial de la mobilité autonome .

