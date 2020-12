Le désinfectant à base d'alcool ozoné ALTANT de E-Tech inactive à la fois le nouveau coronavirus et le virus de la peste porcine, une première mondiale

KOBE, Japon, 18 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Une recherche conjointe entre E-Tech Co, Ltd. et l'Université d'agriculture et de médecine vétérinaire d'Obihiro a vérifié la capacité du désinfectant alcoolique ozoné ALTANT à inactiver la COVID-19. Les recherches menées conjointement par E-Tech et l'université d'Hokkaido ont également permis de vérifier la capacité d'ALTANT à inactiver le virus de la peste porcine.

- Contexte

Les désinfectants existants ont des actions stérilisantes puissantes, mais sont nocifs pour la santé humaine. La forte propriété stérilisante de l'ozone est bien connue, mais ALTANT peut utiliser l'ozone dissous dans l'alcool grâce à une technologie spéciale pour être un agent stérilisant puissant et doux pour la peau. Cela signifie qu'ALTANT peut être utilisé en toute sécurité pour assainir puissamment des zones ou des lieux nécessitant une stérilisation. C'est le premier assainisseur au monde à dissoudre l'ozone dans l'alcool et à rester stable et efficace pendant trois ans.

- Performance

Des recherches conjointes avec l'Institut national des maladies infectieuses ont déjà montré à quel point ALTANT est efficace pour inactiver les adénovirus, et les résultats de ces tests ont été publiés dans le Journal japonais des maladies infectieuses (JJID,Japanese Journal of Infectious Diseases).

- Essais au Centre de recherche Kitasato pour les sciences de l'environnement

ALTANT peut tuer rapidement le bacille du foin, « B. subtilis », utilisé comme indice de stérilisation, en moins de 5 minutes. Il peut également inactiver les norovirus en moins de 15 secondes.

- Brevets

ALTANT a été breveté au Japon, aux États-Unis, dans l'Union européenne et ailleurs.

