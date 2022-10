Le dessin animé arabe populaire « Les Aventures de Mansour », qui a fait plus de deux milliards de vues sur YouTube, va avoir droit à un reboot pour un lancement mondial à la TV lors du MIPCOM 2022

Ce renouveau de la série, intitulé « Les Aventures de Mansour : L'âge de l'IA » (52 x 11 min), soutenu par le groupe Mubadala, deviendra le premier dessin animé arabe produit à l'origine en anglais et en arabe réadapté à un public mondial, abordant des questions telles que l'intelligence artificielle, la technologie, le changement climatique et l'exploration spatiale

ABU DHABI, EAU, 17 octobre 2022 /PRNewswire/ -- « Les aventures de Mansour », un dessin animé très populaire au Moyen-Orient avec plus de deux milliards de vues sur YouTube, a annoncé lors du MIPCOM 2022 qu'il serait relancé sous la forme d'une toute nouvelle série, intitulée « Les Aventures de Mansour : L'âge de l'IA » (52 x 11 min), à destination d'un public mondial. La série abordera des questions d'importance internationale telles que l'intelligence artificielle, le rôle et la dépendance à la technologie, le changement climatique et l'exploration spatiale.

Créée à l'origine à Abu Dhabi pour séduire les enfants arabes et encourager un mode de vie plus sain, l'appréciation culturelle et l'intérêt pour les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STEM), l'émission a dépassé les attentes de son créateur maintenant primé, Rashed Alharmoodi, pour capter l'imagination des enfants dans toute la région du Moyen-Orient et au-delà.

C'est maintenant une émission populaire parmi les enfants de la région avec trois millions d'abonnés, 280 millions d'heures de visionnage et 25,2 millions de téléspectateurs uniques sur les 90 derniers jours seulement. La nouvelle série vise à surfer sur ce succès. En tant que premier dessin animé arabe produit à l'origine en anglais et en arabe, ses nouveaux créateurs, chez Bidaya Media, visent à apporter l'histoire de Mansour aux enfants du monde entier.

Brian Lott, président de Bidaya Media et directeur de la communication pour Mubadala, a commenté le lancement de cette nouvelle émission d'envergure mondiale : « Mansour a su capter l'imagination du jeune public, et il s'est créé une large communauté de fans au Moyen-Orient. Les prochaines saisons du dessin animé amèneront Mansour à un niveau supérieur, dans le but d'encourager les enfants à comprendre les problèmes au-delà des frontières grâce au jeu et à la narration. En tant que premier dessin animé arabe produit à l'origine en anglais et en arabe, nous avons créé de nouveaux épisodes de Mansour qui s'appuient sur son héritage et accroissent la sensibilisation du public à l'échelle internationale. »

Située dans un futur proche dans la ville technologiquement avancée de Salam City, « Les Aventures de Mansour : L'âge de l'IA est une série d'aventures et de science-fiction qui tourne autour de Mansour, un génie de la technologie âgé de 12 ans, qui crée involontairement une intelligence artificielle malicieuse douée de sentiments connue sous le nom de Blink. Avec le soutien de ses plus proches amis, Mansour doit faire face à toutes sortes de farces, de défis et de dangers posés par Blink, qui, pour son propre amusement, est déterminé à provoquer autant de chaos que possible face à Mansour et aux habitants de Salam City.

La série cible les enfants âgés de 6 à 12 ans et est financée par la Mubadala Investment Company (Mubadala), un investisseur souverain qui a un impact positif sur les communautés où il opère, et l'Autorité pour la petite enfance d'Abu Dhabi (ECA) dans le cadre de leurs efforts pour soutenir la création de contenu à destination des enfants qui soutient l'inclusion, la culture et la langue arabe.

À propos du partenariat entre l'ECA et Mubadala pour la relance de la série, Son Excellence Sana Suhail, directrice générale de l'ECA, a fait la déclaration suivante : « Nous sommes fiers du renforcement de notre partenariat avec Mubadala, qui permet d'élargir les possibilités de développement offertes aux enfants du monde entier grâce au renouveau d'une émission aussi populaire. Ce qui importe, c'est que cette relance témoigne d'un équilibre sain, nécessaire dans le monde d'aujourd'hui, entre le rôle de la technologie dans nos vies et la nécessité pour les enfants de se déconnecter de leurs appareils pour se connecter au monde réel. Cet équilibre sain entre le monde virtuel et le monde réel est au cœur de cette émission, et il est essentiel pour mieux préparer nos enfants pour l'avenir. »

Grâce à l'augmentation des budgets et à l'amélioration des valeurs de production, cette nouvelle série a pu faire appel à un réseau mondial de talents pour offrir aux enfants du monde entier l'émission préférée des fans, depuis le doublage anglais réalisé par Baboon Animation à New York à l'animation gérée par le studio Top Draw aux Philippines.

