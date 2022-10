Beliebter arabischer Zeichentrickfilm „The Adventures of Mansour" mit über zwei Milliarden YouTube-Aufrufen wird für den globalen TV-Start auf der MIPCOM 2022 neu aufgelegt

Eine von Mubadala unterstützte Serien-Neuauflage „The Adventures of Mansour: Age of A.I." (52 x 11') ist der erste arabische Zeichentrickfilm, der ursprünglich auf Englisch und Arabisch produziert und jetzt für ein globales Publikum neu aufgelegt wurde.

Er befasst sich mit Themen wie künstliche Intelligenz, Technologie, Klimawandel und Weltraumforschung und baut auf dem aktuellen Erfolg der „Mansour"-Show auf, die in den letzten 90 Tagen drei Millionen Abonnenten und 280 Millionen Sehstunden mit über 25 Millionen einzigartigen Zuschauern erreicht hat.

Finanziert wurde dies von der Mubadala Investment Company mit Unterstützung der Abu Dhabi Early Childhood Authority.

Ein globales Netzwerk von Talenten, darunter aus den USA , Kanada, Europa und den Philippinen, hat zu dem neuen Animationsfilm beigetragen, der ein internationales Publikum anspricht.

ABU DHABI, VAE, 17. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- „The Adventures of Mansour", ein im Nahen Osten sehr beliebter Zeichentrickfilm mit über zwei Milliarden YouTube-Aufrufen, hat angekündigt, dass er eine völlig neue Serie, „The Adventures of Mansour: Age of A.I." (52 x 11') auf der MIPCOM 2022 für ein globales Publikum neu auflegen wird. Darin werden Themen von internationaler Bedeutung wie künstliche Intelligenz, die Rolle der Technologie und die Abhängigkeit von ihr, der Klimawandel und die Erforschung des Weltraums behandelt.

The first Arab cartoon originally produced in English and Arabic and repurposed for a global audience tackling global issues. Cartoon is funded by Mubadala Investment Company with the support of the Abu Dhabi Early Childhood Authority.

Die Fernsehsendung wurde ursprünglich in Abu Dhabi ins Leben gerufen, um arabische Kinder anzusprechen und einen gesunden Lebensstil, kulturelles Verständnis und das Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) zu fördern. Sie hat die Erwartungen ihres ursprünglichen, preisgekrönten Schöpfers Rashed Alharmoodi übertroffen und die Fantasie von Kindern im gesamten Nahen Osten und darüber hinaus beflügelt.

Die bei Kindern in der Region sehr beliebte Serie mit drei Millionen Abonnenten und 280 Millionen Sehstunden sowie 25,2 Millionen Zuschauern allein in den letzten 90 Tagen soll mit der neuen Serie auf diesem Erfolg aufbauen. Dies ist der erste arabische Zeichentrickfilm, der im Original sowohl auf Englisch als auch auf Arabisch produziert wurde. Der neue Produzent, Bidaya Media, will die Geschichte von Mansour nun Kindern auf der ganzen Welt näher bringen.

Brian Lott, Vorsitzender von Bidaya Media und Chief Communications Officer von Mubadala, kommentierte den Start der neuen, weltweit relevanten Fernsehsendung wie folgt: „Mansour hat die Phantasie des jungen Publikums erobert und eine breite Fangemeinde im gesamten Nahen Osten aufgebaut. Unsere kommenden Staffeln des Cartoons heben Mansour auf eine neue Ebene, mit dem Ziel, Kinder durch Spaß und Geschichten zu ermutigen, grenzüberschreitende Themen zu verstehen. Wir haben neue Episoden von Mansour, des ersten arabischen Cartoons, der ursprünglich sowohl auf Englisch als auch auf Arabisch produziert wurde, geschaffen, die auf seinem Erbe aufbauen und den Bekanntheitsgrad auf internationaler Ebene erhöhen."

„The Adventures of Mansour: Age of AI" ist eine Sci-Fi-Action-Abenteuerserie, die in der nahen Zukunft in der technologisch fortschrittlichen Stadt Salam City spielt. Sie dreht sich um Mansour, einen 12-jährigen Jungen, der ein technisches Genie ist und unbeabsichtigt eine bösartige künstliche Intelligenz namens Blink erschafft. Mit der Unterstützung seiner engsten Freunde muss Mansour mit allen möglichen Streichen, Herausforderungen und Gefahren fertig werden, die ihm von Blink gestellt werden, der zu seinem eigenen Vergnügen entschlossen ist, so viel Chaos wie möglich für Mansour und die Menschen in Salam City zu verursachen.

Die Serie richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren und wird von der Mubadala Investment Company (Mubadala), einem staatlichen Investor, der sich um positive Auswirkungen in den Gemeinden seines Umfelds bemüht, und der Abu Dhabi Early Childhood Authority (ECA) im Rahmen ihrer Bemühungen finanziert, die Erstellung von Inhalten für Kinder zu unterstützen, die Inklusion, Kultur und die arabische Sprache fördern.

S.E. Sana Suhail, Generaldirektorin der ECA, kommentierte die Partnerschaft zwischen der ECA und Mubadala beim Relaunch der Show: „Wir sind stolz auf unsere sich vertiefende Partnerschaft mit Mubadala bei der Erweiterung der Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder auf der ganzen Welt, indem wir eine derart beliebte Fernsehsendung wieder neu auflegen. Wichtig ist, dass der Relaunch ein gesundes Gleichgewicht zeigt, was in der heutigen Welt zwischen der Rolle der Technologie in unserem Leben und dem Bedürfnis der Kinder, sich von ihren Geräten zu lösen und mit der realen Welt in Kontakt zu treten, wirklich wichtig ist. Dieses gesunde Gleichgewicht zwischen der Online- und der realen Welt ist das Wichtigste bei dieser Fernsehsendung und der Schlüssel, um unsere Kinder besser auf die Zukunft vorzubereiten."

Unterstützt durch höhere Budgets und verbesserte Produktionswerte hat die neu aufgelegte Serie ein globales Netzwerk von Talenten eingesetzt, um die bei den Fans beliebte Serie für Kinder auf der ganzen Welt zugänglich zu machen, von der englischen Sprachausgabe bei Baboon Animation in New York bis zur Animationsproduktion durch Top Draw Studio auf den Philippinen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1922024/Mubadala_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1922025/Mubadala_2.jpg

SOURCE Mubadala