Le détecteur de deepfake de X-PHY remporte le Global InfoSec Award for Innovative AI Security and Safety au RSAC 2026

SAN FRANCISCO, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- X-PHY Inc, un pionnier de la cybersécurité matérielle, a annoncé aujourd'hui être un lauréat des 14e prix annuels Global InfoSec, présentés par Cyber Defense Magazine (CDM) au cours de la conférence RSA 2026. Le détecteur de deepfake de X-PHY a reçu le prix Innovative AI Safety and Security Award, récompensant les solutions qui renforcent la confiance et la résilience alors que les menaces basées sur l'IA s'intensifient dans les entreprises et la société.

X-PHY co-founders May Chng and Camellia Chan at the award ceremony in San Francisco

Les « deepfakes » et les médias synthétiques sont devenus un risque opérationnel quotidien, alimentant l'usurpation d'identité, la fraude, l'ingénierie sociale et les atteintes à la réputation à une échelle de plus en plus importante. Une étude Gartner 2025 a révélé que 62 % des organisations ont déclaré avoir subi une attaque de type « deepfake » au cours des 12 derniers mois, ce qui montre à quel point la tromperie induite par l'IA est passée rapidement du statut de cas limite à celui de risque commercial courant.

Le détecteur de deepfake est conçu pour aider les organisations à réagir plus rapidement et avec plus de confiance en permettant une détection rapide des faux, une facilité d'utilisation à toute épreuve et une aide à la décision pratique pour les chefs d'entreprise et les équipes de première ligne.

« Nous sommes fiers que le magazine Cyber Defense nous ait décerné cette année le prix de l'innovation en matière de sûreté et de sécurité de l'IA. Les « deepfakes » sont devenus un vecteur de menace quotidienne pour les organisations - de l'usurpation d'identité à la fraude en passant par l'ingénierie sociale - la sensibilisation est donc importante, mais une action rapide et concrète est essentielle. Nous avons créé le détecteur de deepfake pour aider les équipes à prendre des décisions sûres en temps réel. Comme il fonctionne entièrement sur l'appareil, les organisations peuvent éviter de télécharger des médias sensibles dans le nuage, ce qui réduit le risque d'exposition aux données et permet une analyse plus rapide. Une situation gagnant-gagnant pour la sécurité des entreprises », a déclaré Camellia Chan, PDG de X-PHY Inc.

« Nous avons parcouru le monde à la recherche d'innovateurs dans le domaine de la cybersécurité susceptibles d'avoir un impact réel et de contribuer à inverser la tendance de la croissance exponentielle de la cybercriminalité. X-PHY Inc. mérite absolument ce prix convoité ainsi que notre considération pour un déploiement dans votre environnement », a déclaré Yan Ross, rédacteur en chef mondial de Cyber Defense Magazine.

Pour en savoir plus sur le détecteur de deepfake et sur les travaux de X-PHY dans le domaine de la sécurité et de la sûreté de l'IA, rendez-visite à X-PHY sur le site suivant : RSA Booth 5256.

À propos de X-PHY Inc

X-PHY Inc. est une société pionnière en matière de cybersécurité qui se consacre à des solutions de cybersécurité basées sur le matériel qui protègent les données au cœur de celles-ci. Fondé sur le principe de la sécurité dès la conception, X-PHY intègre la protection directement dans la couche physique pour une défense proactive, autonome et en temps réel contre les cybermenaces en constante évolution.

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