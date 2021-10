Le deuxième festival du livre de CPG s'est terminé avec succès le 13 octobre 2021

BEIJING, 15 octobre 2021 PRNewswire/ -- La deuxième festival du livre de CPG a eu lieu du 13 juillet au 13 octobre. Au cours de ce festival du livre de trois mois, les clients peuvent profiter de réductions spéciales par le biais du programme des Grands classiques de CPG (« CPG Great Books ») des maisons d'édition du China Publishing Group. Dans la continuité du premier festival du livre de CPG, cette année, les livres et les bases de données sur l'histoire et la culture chinoises ont attiré l'attention. Il convient de mentionner que le point fort du deuxième festival du livre de CPG est un événement spécial pour les écrivains. Le festival du livre s'est achevé avec succès le 13 octobre.

La circulation multimédia de la littérature ajoute à la vigueur et à la diversité qui caractérisent la scène littéraire chinoise. Avec un mélange d'événements en personne et d'exclusivités numériques, le festival de cette année ramène l'excellence littéraire sur le devant de la scène. Les œuvres d'écrivains tels que Mo Yan, Wang Anyi et Yan Geling peuvent présenter un intérêt particulier pour les bibliothécaires. Plus de 40 activités ont été organisées en ligne et hors ligne. En outre, la page Facebook « CPG Book Fest » a été consultée plus de 60 000 fois. Notre compte Twitter a également été le compte de littérature et de culture chinoises le plus suivi par les sinologues. Le festival s'est également déroulé hors ligne avec la Foire internationale du livre de Pékin à la mi-septembre, attirant d'innombrables exposants étrangers.

Le festival du livre de CPG a ainsi été reconnu par les bibliothèques et les distributeurs d'Asie de l'Est. Zhang Haihui, bibliothécaire de la bibliothèque d'Asie orientale de l'université de Pittsburgh, a déclaré : « Les bibliothèques des universités dirigées par l'Université de Harvard ne se contentent pas de la numérisation des documents mais lancent des projets d'enseignement numérique. Le programme des Grands classiques de CPG a ouvert une voie pratique sans précédent pour accéder aux livres anciens. »

Après une mise à niveau, cette année, le Festival du livre de CPG continue à apporter le meilleur de la littérature chinoise au monde. Les représentants des bibliothèques, des librairies ainsi que des distributeurs de plus de 30 pays et régions ont exprimé l'espoir que le Festival du livre de CPG puisse avoir lieu chaque année.

Le Festival du livre de CPG est parrainé par la China Publishing Group Corporation (CPG) et organisé par la China National Publications Import and Export (Group) Corporation (CNPIEC).

La China Publishing Group Corporation (CPG) est le groupe d'édition commerciale et professionnelle le plus important et le plus influent de Chine. Sur le plan international, il s'agit du seul éditeur chinois classé parmi les 500 premières marques d'Asie. Il est à la tête du pays avec 7 % de la part du marché national de la vente de livres au détail, et a occupé la première place pendant 13 années consécutives. CPG possède 28 maisons d'édition, chaînes de librairies et bureaux à l'étranger, et ses activités s'étendent à plus de 130 pays et régions.

Le programme des Grands classiques de CPG (www.CPGGreatBooks.com) propose des livres électroniques de qualité provenant des éditeurs chinois les plus réputés du China Publishing Group. Avec des milliers de livres électroniques et des bibliothèques spécialisées dans l'étude de la sinologie, la plate-forme est au service de la communauté universitaire des études est-asiatiques. Les réductions spéciales offertes lors du Festival du livre de CPG attirent l'attention des clients.

