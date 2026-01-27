Le développement de médicaments contre l'asthme et les allergies est trop souvent un échec - une réinitialisation translationnelle est nécessaire : HKEY-AIRx™1.0

BOSTON et SUZHOU, Chine, 27 janvier 2026 /PRNewswire/ -- HKeyBio, une SRC préclinique axée sur le développement de médicaments contre les maladies auto-immunes et allergiques, a annoncé le lancement de HKEY-AIRx™1.0, une stratégie préclinique translationnelle conçue pour remédier aux raisons pour lesquelles de nombreux programmes sur l'asthme et les allergies basés sur de solides données précliniques échouent en phase clinique.

Malgré des investissements substantiels et des produits biologiques de pointe, les pipelines pour l'asthme et les allergies sont confrontés à une forte attrition et à des déceptions en phase avancée. Souvent, le problème ne réside pas dans la sélection de la cible, mais dans la manière dont les données précliniques sont générées et interprétées.

« Trop de programmes entrent en phase clinique avec des données qui répondent à des questions académiques plutôt qu'à des questions de développement », a déclaré la direction scientifique de HKeyBio. « Le véritable risque est de fonder des décisions précoces sur des modèles qui ne reflètent pas les endotypes de la maladie, le positionnement clinique ou l'hétérogénéité des patients. »

HKEY-AIRx™1.0 est conçu pour aider à la prise de décision au niveau exécutif en alignant :

les endotypes de la maladie et l'hétérogénéité des patients,

la différenciation des mécanismes et des modalités d'administration des médicaments,

le choix du modèle préclinique et les critères d'évaluation translationnelle.

Cela permet aux équipes dirigeantes d'évaluer le potentiel d'un programme à apporter des avantages cliniques significatifs avant de s'engager dans des IND et des étapes cliniques coûteuses.

La stratégie utilise une approche basée sur un portefeuille reflétant la complexité de l'asthme et des maladies allergiques des voies respiratoires, y compris les mécanismes immunitaires innés, T2-high et non-T2, ainsi que l'inflammation aiguë par rapport au remodelage chronique.

Pour les leaders de la biotechnologie, les programmes de lutte contre l'asthme et les allergies représentent souvent une allocation de capital disproportionnée par rapport à la probabilité de succès. HKEY-AIRx™1.0 aide à dérisquer les pipelines en générant des données qui éclairent les décisions de go/no-go, la différenciation des actifs, les stratégies favorisant les IND et la priorisation des portefeuilles.

HKeyBio met l'accent sur les résultats translationnels et les biomarqueurs pour déterminer si un composé est investissable, défendable et cliniquement exploitable.

Se positionnant comme un partenaire stratégique plutôt que comme un simple prestataire de services, HKeyBio soutient les petites molécules, les produits biologiques et les thérapies combinées, en alignant les données précliniques sur les réalités réglementaires et cliniques.

« Nos clients recherchent la clarté, pas seulement des données supplémentaires », ajoute l'équipe. « Nous aidons les dirigeants à prendre des décisions plus précoces et mieux informées afin de protéger les patients et le capital. »

À propos de HKeyBio

HKeyBio est une SRC préclinique mondiale spécialisée dans les maladies auto-immunes et allergiques. Forte d'une équipe de base possédant plus de 20 ans d'expérience, elle a contribué à plus de 500 demandes d'IND dans le monde entier. En s'appuyant sur la certification ISO 9001, le respect des principes de BPL et l'accréditation AAALAC, HKeyBio propose des solutions efficaces et conformes pour accélérer la mise sur le marché des médicaments.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hkeybio.com ou contactez [email protected].