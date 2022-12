Le district de Huaiyin à Jinan, dans le Shandong, ambitionne de devenir la capitale de la santé et du bien-être en Chine

JINAN, Chine, 21 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Selon des informations publiées le 13 décembre par le gouvernement populaire du district de Huaiyin, Huaiyin s'efforcera de construire une nouvelle ville consacrée à la médecine composée d'une ville médicale intelligente de calibre international, d'une zone de démonstration de santé écologique et d'un site de démonstration de tourisme médical et de bien-être. Cet objectif sera atteint en capitalisant pleinement sur les ressources médicales disponibles au sein du territoire.

Stratégiquement situé, le district de Huaiyin et l'un des principaux centres-villes de Jinan, la capitale de la province du Shandong ; il est imprégné de culture et d'histoire et jouit d'un bel environnement écologique ; il a également accumulé d'importantes ressources médicales.

Ces dernières années, le district s'est concentré sur la construction d'un centre national de santé et de bien-être de première classe de calibre international, exploitant ces nombreuses ressources médicales, selon le Centre des nouveaux médias du district de Huaiyin de la ville de Jinan. Il y a 573 établissements médicaux dans la juridiction de Huaiyin, dont 9 hôpitaux AAA, l'hôpital provincial du Shandong et l'hôpital oncologique du Shandong. Le centre médical de Jinan est particulièrement remarquable. Il s'étend sur une superficie de 35 kilomètres carrés et a bénéficié d'un investissement total de 200 milliards de yuans. Il contient plusieurs espaces fonctionnels tels que la Silicon Valley médicale, la zone industrielle d'innovation en sciences de la vie et en technologie et la zone de démonstration d'écosanté et de bien-être. Il a accueilli de nombreux pôles de services de projets médicaux intégrés de haut niveau tels que l'hôpital international de Shulan, l'hôpital universitaire de Shandong First, le centre national de mégadonnées médicales (Chine du Nord), le centre de recherche clinique Proton de l'hôpital oncologique du Shandong, le centre clinique international d'ophtalmologie et d'optométrie du Shandong, et le parc industriel de médecine de précision.

À l'avenir, le district continuera d'exploiter ses ressources médicales de pointe afin de promouvoir un développement accru du Centre médical de Jinan et de permettre à la ville de Jinan d'asseoir son statut de centre de santé et de bien-être.

