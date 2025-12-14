Le documentaire « La Marche des éléphants » raconte l'histoire de plus de 25 000 personnes escortant un troupeau d'éléphants d'Asie dans leur voyage

XISHUANGBANNA, Chine, 14 décembre 2025 /PRNewswire/ -- De mars 2020 à août 2021, quinze éléphants sauvages d'Asie ont quitté leur confortable foyer de la vallée des éléphants sauvages de la réserve naturelle nationale de Xishuangbanna, dans la province chinoise du Yunnan. Pendant 17 mois, ils ont traversé près de la moitié de la province du Yunnan, d'abord vers le nord, puis vers l'ouest et enfin vers le sud. Il s'agit de la plus longue migration d'éléphants sauvages d'Asie enregistrée en Chine.

Documentary March of The Elephants Reveals the Story of Over 25000 People Escorting An Asian Elephants Herd Back Home

Présenté par China Review Studio, le documentaire « La Marche des éléphants » a été réalisé par la documentariste chinoise Olivia Chen, spécialisée dans les films documentaires sur la nature et la vie sauvage, qui a remporté le prix du meilleur scénario au festival du film NaturVision pour son documentaire « A Song For Love : An Ape with An App » (« Chanson d'amour : un singe et une application »). Son expérience de travail au plus près des éléphants d'Asie lui a laissé une profonde impression : « La Marche des éléphants m'a permis de redécouvrir totalement les éléphants d'Asie. Lorsque nous interagissons avec eux avec bienveillance, dans une perspective désintéressée, nous constatons qu'un lien très chaleureux, pacifique et harmonieux se noue entre les humains et les éléphants. La réalisation de ce film m'a fait comprendre que la qualité de notre relation avec ces mêmes éléphants dépend souvent de notre état d'esprit. »

La Marche des éléphants montre l'itinéraire d'un troupeau d'éléphants de la famille à trompe courte vers le nord puis vers le sud à travers la province du Yunnan, en recréant le parcours tortueux du troupeau pour donner à voir comment les éléphants et les humains, tout au long du chemin, approfondissent leur compréhension les uns des autres par la construction d'une relation de confiance.

Le film a attiré plus de 130 millions de spectateurs en Chine. Il a remporté le prix Spotlight d'argent du documentaire en 2022 et le deuxième prix dans la catégorie des courts-métrages instructifs du 13e Festival international du film de Pékin. Le film a également fait partie des sélections officielles du Festival du film documentaire de Sébastopol en 2023, de la Journée mondiale de la vie sauvage en 2023 et du Wildscreen Festival (Festival du film sur la nature et la vie sauvage) en 2024.

Le documentaire est disponible en trois langues : arabe, français et portugais.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=djD2822y9bA