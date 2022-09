Le Festival culturel du fleuve Yangtze 2022 a débuté à Zhangjiagang

ZHANGJIAGANG, Chine, 1er septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Festival culturel du fleuve Yangtze 2022 a débuté le 27 août à Zhangjiagang, une ville portuaire de la province du Jiangsu (Chine orientale), et se poursuivra jusqu'en octobre. Ce rassemblement annuel est devenu une habitude pour les artistes, les universitaires et les héritiers des patrimoines culturels immatériels du bassin du fleuve Yangtze, selon le comité d'organisation du festival culturel du fleuve Yangtze. Cet événement ayant lieu depuis 19 années consécutives, on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi cette petite ville est si influente dans toute la région du fleuve Yangtze.

Il existe 181 coudes de plus de 90 degrés dans le cours principal du fleuve Yangtze, et le dernier forme la baie de Zhangjiagang. Aujourd'hui, il s'agit d'un site écologique où l'on peut admirer le fleuve et se laisser aller à la nostalgie. Non loin de là se trouve le pont du fleuve Yangtze Shanghai-Suzhou-Nantong, dont l'exploitation a débuté en 2020, et sur lequel les trains à grande vitesse circulent entre Shanghai et le nord du Jiangsu. C'est notamment sur ce pont que l'on peut admirer le magnifique fleuve et la ligne d'horizon de la ville sur la rive.

Bien que Zhangjiagang, située à environ 130 kilomètres de Shanghai, ne soit qu'une ville de comté de Suzhou, dans la province du Jiangsu, elle est toujours classée parmi les trois premières villes de comté de Chine en termes de puissance économique. Il est de croyance populaire que l'esprit des habitants de Zhangjiagang, qui s'efforcent d'être les premiers, provient de leur expérience de vie au bord de l'eau, et du courage dont ils font preuve.

Zhangjiagang a été fondée il y a seulement 60 ans, mais les découvertes archéologiques révèlent que c'est là qu'est apparue la première civilisation du bassin du fleuve Yangtze. Pendant les dynasties Tang et Song, il s'agissait d'un port important pour les échanges sinoétrangers. Des motifs de palmettes typiques du style occidental apparaissent sur des porcelaines découvertes.

La jeune ville de Zhangjiagang ne cherche pas seulement à élever son économie au niveau supérieur, mais surtout à devenir une ville hautement civilisée. Depuis les années 1990, elle est fière de son haut niveau de civilisation, et le festival culturel du fleuve Yangtze est l'une de ses initiatives majeures.

Liu Pengchun, artiste ayant participé au festival à plusieurs reprises, a déclaré que les artistes du bassin du fleuve Yangtze ont des habitudes de vie diverses, mais que les organisateurs du festival parviennent à répondre à leurs différents besoins, ce qui attire le public au festival. Zhangjiagang compte le meilleur groupe de bénévoles de Chine.

Si le festival rencontre un tel engouement dans tout le bassin, c'est aussi parce que Zhangjiagang respecte l'expression culturelle, où la diversité de la culture du fleuve Yangtze peut être pleinement mise en valeur sur la scène.

Ces dernières années, le concept de préservation du fleuve Yangtze et de promotion de sa culture a fait l'unanimité en Chine. Sous le thème « Intégrer, promouvoir, partager », le festival de cette année permet au public d'interagir en ligne et hors ligne, en découvrant les diverses et splendides expositions de reliques culturelles, les présentations du patrimoine culturel immatériel, les spectacles culturels, et bien d'autres qualités du bassin du fleuve Yangtze.

En 2014, Simon Reeve, producteur de la BBC, a immortalisé la culture colorée du fleuve Yangtze dans son documentaire « Sacred River: Yangtze River » dans lequel il exprime également ses préoccupations concernant la surexploitation. Il ne s'est malheureusement jamais rendu à Zhangjiagang. Zhangjiagang est un lieu incontournable pour tous ceux qui veulent comprendre le fleuve Yangtze et les populations chinoises qui le bordent aujourd'hui.

