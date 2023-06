Le film international sur l'image de la ville historique et culturelle de Guangzhou « Guangzhou: Historical Flower City » a été dévoilé sur Times Square à New York

GUANGZHOU, Chine, 27 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le film international sur l'image de la ville historique et culturelle de Guangzhou, « Guangzhou: Historical Flower City », a récemment été dévoilé sur Times Square à New York. En tant que ville centrale nationale de Chine et principale ville de la région de la baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, Guangzhou dispose d'une force économique considérable, connue pour être le précurseur de la réforme et de l'ouverture de la Chine, mais aussi dotée d'une histoire de plus de 2 200 ans de construction urbaine. Guangzhou est réputée, tant en Chine qu'à l'étranger, pour être la capitale commerciale du millénaire, le port d'origine de la route de la soie maritime et le lieu de naissance de la révolution démocratique chinoise, ce qui contribue à faire de Guangzhou l'une des villes historiques et culturelles les plus célèbres de Chine.

Le film d'image prend la « broderie » comme ligne visuelle principale, répondant à ce que le secrétaire général Xi Jinping a mis en avant lorsqu'il a inspecté Guangzhou en 2018 : la planification urbaine et la construction devraient attacher une grande importance à la protection historique et culturelle, ne pas se précipiter pour un succès rapide, et ne pas démolir la construction à grande échelle. Il est nécessaire de mettre en valeur les caractéristiques locales, de prêter attention à l'amélioration du cadre de vie, d'utiliser davantage la micro-transformation avec un effort méticuleux comme la « broderie », de prêter attention à l'héritage de la civilisation et à la continuation de la culture, de conserver les souvenirs historiques et culturels d'une ville afin que l'histoire et la mémoire de la ville natale puissent s'enraciner dans l'esprit des gens.

Le film est présenté en trois chapitres : la renommée de Guangzhou, l'esprit de Guangzhou et les habitants de Guangzhou, qui montre de manière complète et vivante que Guangzhou a encouragé sans relâche la protection et le développement de la ville historique et culturelle depuis plus de 40 ans, de sorte que les vestiges culturels sont préservés et rendus « vivants », et que les vieux quartiers historiques commencent à prospérer, insufflant une nouvelle vigueur et une nouvelle vitalité à la vieille ville.

Le film a pleinement intégré l'essence historique et culturelle de Guangzhou, y compris le plan urbain « les montagnes s'étendent toutes jusqu'à la mer et embrassent la ville », le patrimoine urbain de l'axe central de la ville qui dure depuis plus de 2 200 ans, les bâtiments et zones importants qui ont été témoins du développement historique de Guangzhou, tels que la tour Zhenhai, le Sun Yat-sen Memorial Hall et les quartiers historiques et culturels tels que Beijing Road et Enning Road, ainsi que la quintessence de la culture Lingnan telle que la porcelaine de Canton, la broderie cantonaise, l'opéra cantonais et le lion dansant.

Dans le même temps, le film met également l'accent sur le jardin d'enfants transformé à partir de l'ancien site de l'entrepôt de Chengzhitang, le musée ferroviaire de Guangzhou, le CINEMA 1978 et d'autres exemples concrets montrant la protection de la ville historique et culturelle de Guangzhou grâce à des efforts méticuleux comme la « broderie ».

Le responsable du bureau municipal de planification et des ressources naturelles de Guangzhou a déclaré que Guangzhou devait accorder une importance égale à la protection et au développement, gérer la relation entre l'« ancien » et le « nouveau », et explorer une voie vers la pratique avec les caractéristiques de Guangzhou.

Aujourd'hui, Guangzhou, connue dans le monde entier comme la belle ville fleurie, sur la voie du développement de haute qualité de la « nouvelle vitalité de la ville historique » et des nouvelles réalisations dans les fonctions urbaines globales, la force globale de la culture urbaine, l'industrie des services modernes et l'environnement commercial international moderne, non seulement protège soigneusement l'aspiration de la population à une vie meilleure et la nostalgie des compatriotes au pays et à l'étranger avec des efforts méticuleux comme la « broderie », mais explore également constamment et innove la connotation de la ville historique et culturelle dans le cadre de la modernisation chinoise avec l'esprit pionnier.

