Le forum commercial Web3 le plus influent d'Asie réunit des professionnels de l'industrie qui cherchent à se développer sur les marchés internationaux

TAIPEI, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- C-Cubed, société de conseil en affaires Web3, a organisé le CCC-WEB3 Future Business Forum 2022, l'un des forums d'affaires Web3 les plus influents d'Asie.

Cet événement a réuni de nombreuses sociétés et entreprises, dont Alpacadabraz, Amber Group, CoolBitX, Crypto.com, JS-Adways Media, Mafia Capital, Metap Inc, Metasens, OKX, Red Building Capital et RE:DREAMER Lab, ainsi que la Taiwan Association for Blockchain Ecosystem Innovation (association taïwanaise pour l'innovation de l'écosystème de la blockchain).

Les NFT deviennent le meilleur canal de commercialisation au sein de l'économie des influenceurs en plein essor.

« Les influenceurs et les leaders d'opinion sont devenus le canal de marketing le plus important pour l'écosystème Web3, suivis par les communautés et les créateurs et, enfin, les médias traditionnels », a indiqué Gene Yen, directeur marketing de C-Cubed.

Face à la demande croissante des membres des communautés d'accroître et d'approfondir leur participation au co-branding, William Tsai, PDG de C-Cubed, a présenté les six principaux avantages du marketing basé sur les NFT : accélération des promotions, plus de retours de la part des clients, expansion significative de l'économie des fans, acquisition de nouveaux clients, marketing sans frontières à moindre coût, et création de marques ciblant les jeunes consommateurs. Tous ces éléments se conjuguent pour réduire considérablement le cycle de marketing traditionnel.

Les intervenants ont également partagé des informations inédites sur TOKEN2049, la première conférence asiatique sur les cryptomonnaies qui s'est tenue à Singapour. « Cet événement a attiré de nombreux visiteurs chaque jour, et il ne donnait pas du tout l'impression d'un marché baissier », a déclaré Neil Lee, directeur de la stratégie digitale de la plateforme de jeux blockchain Metasens.

« Le paysage du Web3 est sur le point d'être bouleversé, a expliqué John Lee, directeur régional de la plateforme de cryptoactifs Amber Group. L'écosystème est appelé à prendre forme et les actifs numériques ne feront qu'augmenter. Par conséquent, il est temps d'explorer l'écosystème car plusieurs géants de la technologie, notamment Meta et NVIDIA, ont déjà créé des entreprises dans le métavers. »

Le Web3 est la clé de la transformation industrielle pour les cinq à dix prochaines années

À propos de C-Cubed

C-Cubed.co est un incubateur de projets Web3 qui a aidé plusieurs marques à intégrer l'espace Web3 en leur fournissant des services tels que des conseils sur les modèles d'entreprise, le développement technologique, la distribution de NFT, le fonctionnement de la communauté, l'expansion du marketing, ainsi que la mise en relation de projets avec des partenaires limités dans le but de collecter des fonds, créant ainsi un nouveau modèle d'entreprise pour explorer le marché prometteur du Web3.

