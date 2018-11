Le Forum de coopération des médias 2018 sur le programme « Une ceinture, une route » s'est tenu dans le Hainan

HAIKOU, Chine, 7 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Récemment, le Forum de coopération des médias 2018 sur le programme « Une ceinture, une route » a ouvert ses portes à Boao, dans la province du Hainan, en Chine. 256 invités représentant 205 médias et institutions de 90 pays et organisations internationales se sont réunis pour échanger des idées sur la création conjointe d'une alliance pour la coopération des médias et pour en savoir beaucoup plus sur la situation du développement de la Chine grâce à la visite de l'île de Hainan.

Placé sous le thème « Des contributions de tous pour des avantages pour tous », le forum a été organisé par le Quotidien du Peuple, le Comité du Parti provincial du Hainan du Parti communiste chinois et le gouvernement populaire de la province du Hainan. En sa qualité d'hôte, Liu Cigui, chef du parti du Hainan, a favorisé le développement de la zone économique provinciale du Hainan au cours des 30 dernières années. Il a convié les invités à participer à la construction de la zone pilote de libre-échange et du port franc du Hainan, dotés de caractéristiques chinoises, à promouvoir conjointement les échanges économiques et commerciaux et à construire une plate-forme importante pour la coopération et les échanges des médias autour du programme « Une ceinture, une route ».

Pendant le forum, des invités des médias étrangers ont visité plusieurs villes du Hainan. « L'environnement écologique de cet endroit est vraiment favorable », a déclaré Alejandro Ramos, président de Notimex. Il a pris des photos dans le village Shamei de la ville de Qionghai et a voulu obtenir plus d'informations sur l'histoire et la construction de ce lieu, qu'il va rapporter dans son pays.

Mohamed Zahar, président du magazine hebdomadaire tunisien « Réalités », a déclaré que le Hainan est doté non seulement d'un bel environnement écologique et d'un solide environnement humaniste, mais aussi de concepts de services de tourisme médical de pointe qui sont déjà au niveau des régions avancées de la planète à de nombreux égards.

Benkhaled Abdelkrim, écrivain et professeur algérien, membre de la branche algérienne de l'Union des journalistes et écrivains arabes, amis et alliés de la Chine, a déclaré avoir acquis, grâce à son voyage au Hainan, une compréhension méthodique et complète de la culture chinoise, ainsi que de l'agriculture efficace, de l'économie, du développement urbain et de l'industrie touristique du pays.