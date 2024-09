Le forum international sur la civilisation industrielle s'ouvre à Shanghai, en Chine, et crée une plateforme d'échange et d'apprentissage mutuel entre la Chine et la civilisation industrielle mondiale

SHANGHAI, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 24 septembre, le Forum international sur la civilisation industrielle, dont le thème est "Civilisation industrielle - La puissance de la Chine", s'est ouvert à Shanghai, en Chine. Les membres du Parti du ministère de l'industrie et des technologies de l'information, le vice-ministre Shan Zhongde ont assisté au forum et prononcé un discours ; Zou Ciyong, directeur général adjoint de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel, a fait un message vidéo ; Zhuang Mudi, secrétaire général adjoint du gouvernement populaire municipal de Shanghai, a assisté au forum et prononcé un discours.

Le gouvernement chinois attache une grande importance à l'édification d'une civilisation industrielle et a accompli des progrès remarquables en matière d'industrialisation, la valeur ajoutée de l'industrie atteignant 39 900 milliards de yuans en 2023 et toutes les catégories industrielles de la classification industrielle des Nations unies. La Chine a fourni au monde un grand nombre de produits industriels et a formé une culture industrielle aux caractéristiques chinoises, nourrissant divers esprits industriels tels que l'esprit "deux bombes et une étoile" et l'esprit de Beidou dans la nouvelle ère.

Shan Zhongde a souligné que, dans une prochaine étape, le Centre de développement de la culture industrielle du MIIT adhérera résolument au niveau élevé d'ouverture au monde extérieur, en se concentrant étroitement sur la tâche clé de réaliser un nouveau type d'industrialisation, continuera à approfondir l'ouverture de la coopération dans le domaine de l'industrie et des technologies de l'information, et promouvra une situation gagnant-gagnant avec d'autres pays dans le monde, de manière à contribuer avec la force de la Chine au développement de l'industrialisation mondiale et à l'amélioration du bien-être de l'humanité.

Zou Ciyong a proposé que l'innovation technologique reste le moteur du progrès social et que les pays contribuent au développement industriel grâce à leur sagesse unique. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) s'est engagée à promouvoir une industrialisation durable. Zhuang Mudi a souligné que Shanghai encourageait la nouvelle industrialisation et la stratégie de puissance manufacturière, en façonnant activement l'image de l'industrie et en promouvant l'esprit de l'industrie.

Wu Jincheng, secrétaire général adjoint du gouvernement municipal de Shanghai, secrétaire adjoint du comité du nouveau quartier de Pudong et maire du nouveau quartier de Pudong, Cheng Peng, secrétaire du comité du parti de l'économie et de l'informatisation de la municipalité de Shanghai, et Sun Xing, directeur général adjoint du centre de développement de la culture industrielle du ministère de l'industrie et des technologies de l'information, ont publié conjointement la déclaration de Shanghai du forum international sur la civilisation industrielle lors de la cérémonie d'ouverture du forum. La déclaration souligne l'importance de la coopération internationale, de l'innovation technologique et de la modernisation industrielle, et met particulièrement l'accent sur le rôle clé des musées et de la culture industrielle dans l'héritage de la civilisation industrielle, faisant preuve d'une vision globale et prospective.

Wu Qiang, membre du comité permanent du comité du nouveau district de Shanghai Pudong et vice-maire du nouveau district de Shanghai Pudong, David Teaabo, ambassadeur de Kiribati en Chine, et Luca Rosi, conseiller de l'Italie en Chine, ont prononcé les discours d'ouverture du forum. M. Liu Zhifei, vice-président de Corning Incorporated et président de la Grande Chine, M. Vikram Channa, vice-président de Warner Bros. Discovery, et Mme Dong Huijuan, vice-présidente du groupe ABB, ont assisté au forum et prononcé des discours. Sun Ming, vice-président de l'Institut de la Chine contemporaine et des études mondiales du Bureau des langues étrangères de Chine, a publié le rapport "China Industry : Green Wisdom and Winning New Global Image" - Rapport d'évaluation sur la communication internationale de l'image de la civilisation industrielle dans la nouvelle ère lors du forum.

Le forum était coparrainé par le Centre de développement de la culture industrielle du ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information, la Commission municipale de l'économie et de l'informatisation de Shanghai et le gouvernement populaire de la nouvelle zone de Pudong à Shanghai. Plus de 200 invités, dont des représentants de gouvernements et d'entreprises nationaux et étrangers, ainsi que des experts et des universitaires de renom, ont participé à ce forum.

Le Forum a organisé trois forums prospectifs : "Variations spatio-temporelles : Global New Energy Vehicle Innovation", "Decoding the Future". Tendances mondiales en matière d'intelligence numérique", "Réfléchir au passé, façonner l'avenir" : L'héritage et l'innovation du musée industriel de Shanghai".

Dans le vaste périple du développement de la civilisation industrielle mondiale, la Chine éclaire le nouveau cours du développement industriel de l'humanité avec la lumière unique de la civilisation industrielle. L'organisation réussie du Forum international sur la civilisation industrielle est non seulement la première plate-forme de communication internationale haut de gamme créée par la Chine dans la perspective de la civilisation industrielle, mais aussi une fenêtre importante permettant à la Chine de présenter au monde ses réalisations en matière de développement industriel, de partager son expérience du développement et de rechercher un plan directeur pour le développement futur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2515247/International_Forum_Industrial_Civilization_Opens_Shanghai_China_Building_a_Platform.jpg