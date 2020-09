Le grand verre protecteur incurvé d'AGC, destiné aux panneaux d'affichage de voitures, est intégré dans la nouvelle Cadillac Escalade 2021

- Première adoption mondiale du panneau d'affichage incurvé P-OLED pour intérieur de véhicule -

TOKYO, 16 septembre 2020 /PRNewswire/ -- AGC Inc., une société basée à Tokyo, a annoncé que son grand verre protecteur incurvé, destiné aux panneaux d'affichage de voitures, est utilisé dans le SUV de luxe de Cadillac, le nouveau modèle Escalade 2021.

Le produit d'AGC comprend Dragontrail (TM), un type de verre spécialisé très réceptif au renforcement chimique, amélioré grâce à un traitement de durcissement chimique, un fin revêtement optique, une impression décorative et un profil incurvé. Il est utilisé comme verre de surface protecteur pour le premier panneau d'affichage incurvé P-OLED (Plastic OLED) du secteur, fourni par LG Electronics et LG Display, le fabricant de panneaux d'affichage LG qui a débuté la production de série de P-OLED en début d'année.

(Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202008273541-O1-B6CLV77C)

(Image1 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/202008273541/_prw_PI2fl_9BdAM00x.jpg)

(Image2 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/202008273541/_prw_PI3fl_v7sm3oBa.jpg)

La nouvelle Cadillac Escalade 2021 présente le tout premier panneau d'affichage OLED incurvé dans un véhicule de série. Ce panneau d'affichage au design innovant comprend trois écrans distincts, qui affichent différents types d'informations destinées au conducteur, comme le contenu du tableau de bord, le contenu de la navigation et l'infodivertissement. En outre, deux portions de verre protecteur incurvé d'AGC pour panneaux d'affichage de voitures permettent d'intégrer ces trois écrans en un seul et même système d'affichage géant de 38 pouces, et destinés au design intérieur de pointe et de qualité supérieur de la nouvelle Cadillac Escalade.

Grâce au design et au processus d'évaluation uniques d'AGC, son verre protecteur incurvé pour panneaux d'affichage dans la voiture garantit le niveau de sécurité attendu d'un matériau embarqué, et assure également une résistance maximale et une stabilité de la forme pendant longtemps, car il exerce une faible contrainte de charge sur l'écran d'affichage et le verre lui-même en étant moulé selon un processus de cintrage unique. De plus, il joue un rôle essentiel en vue d'améliorer le haut degré de clarté de visualisation et d'utilisation conviviale de la fonction tactile, grâce à des technologies de revêtement et d'impression décorative exclusives couvertes par de multiples brevets.

Dans le cadre de sa politique de gestion « AGC plus », AGC Group s'attache à créer des produits apportant divers avantages aux parties prenantes. Les avantages pour la société comprennent la « sûreté », la « sécurité » et le « confort », tandis que les avantages pour les clients comprennent la « nouvelle valeur » et la « fonctionnalité ». Entreprise leader détenant la plus grande part de marché dans le domaine des verres protecteurs destinés aux panneaux d'affichage de voitures, AGC s'applique à poursuivre les innovations technologiques lui permettant de continuer de fournir des produits qui ajoutent une nouvelle valeur et dépassent les attentes des clients.

SOURCE AGC Inc.