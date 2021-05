Le groupe Acheter-louer.fr atteint les 10 millions de Data

PARIS, 5 mai 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe Acheter-louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital dans l'immobilier et l'Habitat, franchit une étape importante de son développement en atteignant les 10 millions de données collectées au travers de ses trois enseignes : Acheter-louer.fr, Ma lettre immo et Ma lettre Habitat.

Dans un environnement où le digital est omniprésent dans nos modes de vie et de consommation, le statut d'éditeur de données offre au groupe Acheter-louer.fr un important potentiel de développement sur le long terme grâce à la monétisation et l'exploitation de ses 10 millions d'actifs Data[1]. La collecte de ces données qualifiées dans l'Immobilier et l'Habitat favorise l'optimisation des stratégies marketing des entreprises clientes du Groupe. Devenues l'atout incontournable des développements commerciaux, les données monétisées par Acheter-louer.fr permettent un ciblage précis des campagnes pour adresser un contenu pertinent aux différentes cibles et offrent un modèle économique performant pour le Groupe.

Les données des utilisateurs sont collectées sur les trois enseignes du Groupe :

Acheter-louer.fr, site sur lequel les internautes accèdent aux différentes thématiques liées à l'immobilier (ancien, neuf, investissement locatif, locations, assurance, financement, rénovation, équipement…). Ces derniers retrouvent ainsi de nombreux sujets d'actualités et également des annonces immobilières.

Ma lettre immo, programme de diffusion qui permet d'être informé des bonnes affaires et promotions dans l'immobilier, l'habitat, les financements…

Ma lettre Habitat, programme de diffusion qui permet à l'utilisateur de recevoir les offres immobilières de sa région, les astuces, les bonnes idées, les services et les nouveautés pour son habitat.

L'exploitation des données utilisateurs se fait sous réserve de l'accord express de ces derniers dans le respect de la réglementation en vigueur et du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)[2]. Ainsi, l'utilisateur est informé des différents traitements de ses données et bénéficie à tout moment d'un droit d'accès, de rectification et de suppression.

Capitalisant sur cet actif à forte valeur ajoutée, Acheter-louer.fr va poursuivre l'enrichissement de ses bases de données et apparaît plus que jamais comme un acteur incontournable du Data Marketing dans les thématiques de l'Immobilier et de l'Habitat sur le marché français.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr - ESTIMATION IMMO)

Podcast immobilier - habitat - Blog immo-habitat - Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

1. Une data : un Contact Qualifié Exploitable

2. Dans le cadre de l'acceptation des Conditions Générales d'Utilisation, et en application de l'article 6.1 du Règlement Général sur la Protection des Données

