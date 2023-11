Le groupe Carlstar dévoile des pneus Carlstar au salon Agritechnica 2023

HANOVRE, Allemagne, 14 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Carlstar, fournisseur de premier plan de pneus et de roues de spécialité, inaugure la transition de sa marque, passant des pneus de marque Carlisle aux pneus de marque Carlstar, au salon Agritechnica Expo 2023 à Hanovre, en Allemagne. S'appuyant sur un héritage de plus d'un siècle, l'entreprise s'engage dans une évolution de sa marque. Les produits autrefois marqués Carlisle porteront désormais fièrement le nom Carlstar.

Jacob Thomas, PDG du groupe Carlstar, a souligné que « les pneus de marque Carlisle sont désormais des pneus Carlsta. À l'avenir, notre nom de marque principal reflétera l'entreprise qui conçoit, fabrique, vend et soutient le produit. Cette évolution stratégique nous permettra également de promouvoir une marque exclusive dans le domaine des pneus et des roues de spécialité. Si les lettres sur le flanc changent, tout le reste demeure le même. Notre personnel, nos installations, nos processus, la qualité et la fiabilité exceptionnelles de nos produits, ainsi que l'ensemble de la proposition de valeur qui a fait de Carlstar la destination de prédilection unique en matière de pneus et de roues de spécialité au cours des 100 dernières années, restent les mêmes. Nous nous appuyons sur les 100 premières années pour construire les 100 prochaines. »

Le salon Expo Agritechnica, qui aura lieu du 12 au 18 novembre 2023, est la vitrine mondiale des technologies agricoles et des pneus spécialisés et devrait attirer plus de 446 000 visiteurs venant de 144 pays. Lors de cet événement prestigieux, le groupe Carlstar présentera une sélection variée de pneus de spécialité de marque Carlstar, notamment les pneus Versa Turf, Turf Master, Fairway Pro, Turf Trac R/S, AT 489 et All Trail. Le stand du groupe Carlstar à l'exposition constitue une excellente plateforme pour nouer des contacts avec des clients et des partenaires précieux.

Pour en savoir plus sur Carlisle/Carlstar et sa gamme de pneus et de roues de spécialité, rendez-vous sur Carlstar.com. Pour des informations spécifiques sur l'Europe, consultez le site Carlstartires.eu.

À propos des pneus et roues de marque Carlisle/ Carlstar

Les gammes de pneus et de roues de spécialité Carlisle/ Carlstar constituent un portefeuille de produits complet pour les équipements électriques de plein air, les sports motorisés, les remorques, l'agriculture, la construction, l'industrie et les segments de marché des chambres à air et des flaps. La marque Carlisle/ Carlstar, qui est un élément essentiel des équipements d'origine utilisés pour le travail et les loisirs, est privilégiée par les principaux fabricants d'équipements d'origine ainsi que par les principaux distributeurs et détaillants du marché secondaire de l'industrie des pneus et des roues. Reconnu depuis longtemps comme un leader dans l'industrie, Carlisle/ Carlstar offre la meilleure qualité de sa catégorie, une technologie de pointe et des produits performants. Pour en savoir plus sur Carlisle/ Carlstar, consultez le site www.carlstar.com.

À propos du groupe Carlstar

Le groupe Carlstar, dont le siège social est situé à Franklin, dans le Tennessee, est un fabricant mondial d'équipement d'origine et de pneus et de roues de rechange pour les équipements électriques de plein air, les sports motorisés, les remorques spécialisées, l'agriculture, la construction et les marchés industriels. Son portefeuille diversifié de solutions est proposé sous plusieurs marques de premier plan, notamment les pneus Carlisle® , les pneus Carlstar®, les pneus et roues ITP®, ainsi que les roues Cragar®, Black Rock® et Unique® et les produits Marastar®. Le groupe Carlstar emploie 3 400 personnes dans 15 sites situés dans quatre pays. Le groupe Carlstar a pour culture de transformer les grandes idées en produits innovants et a créé un héritage d'excellence en matière de qualité des produits et de service à la clientèle. Pour en savoir plus sur le groupe Carlstar, consultez le site www.carlstargroup.com.

