Le groupe CTH Invest présente ses états financiers consolidés pour l'exercice 2024/2025

BRUXELLES, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe CTH Invest, par l'intermédiaire de sa société holding CTH Invest S.A. affiliée au groupe Ferrero, a approuvé ses états financiers consolidés pour l'exercice financier 2024/2025, clos le 31 août 2025.

Le groupe CTH Invest comprenant, entre autres, Ferrara Candy Company Inc., Fine Biscuits Company (FBC) S.A., et Fox's Burton's Company (FBC) UK Ltd., a enregistré une performance solide, clôturant ainsi l'exercice 2024/2025 avec un chiffre d'affaires consolidé de 3.25 milliards d'euros, en hausse de 9.9 % par rapport à l'exercice précédent.

Le bénéfice brut s'élève à 1.1 milliard d'euros, reflétant la solidité des fondamentaux opérationnels du Groupe, la rigueur de son exécution et la pertinence de sa stratégie de portefeuille. Le résultat opérationnel s'établit à 102 millions d'euros, en nette amélioration par rapport à l'exercice précédent.

La croissance du Groupe a été portée par une performance organique robuste, soutenue par l'innovation du portefeuille et des acquisitions stratégiques. Ces résultats illustrent la poursuite du succès de la vision entrepreneuriale et de l'orientation stratégique du Groupe, sous la direction de son Actionnaire ultime, Giovanni Ferrero.

Parmi les principaux faits marquants de l'exercice 2024/2025 :

Ferrara a poursuivi une dynamique soutenue d'innovation produit, avec le lancement de nouveaux formats NERDS® Gummy Clusters, des assortiments lyophilisés issus de SweeTARTS®, Lemonhead® et Spree®, des lancements saisonniers expérientiels tels que BRACH'S® Candy Corn Suite, ainsi que l'élargissement de son offre axée sur les textures, notamment avec Lemonhead® Ropes.

Fox's Burton's Company a poursuivi sa dynamique d'innovation avec le lancement de Maryland® S'wich, le seul biscuit sandwich aux pépites de chocolat au Royaume-Uni. En s'appuyant sur la marque Fox's® Chocolately, le Groupe a également capitalisé sur la tendance du « chocolat de Dubaï » avec ses nouvelles Dubaï Style Indulgent Creams.

Enfin, la marque Rocky® a lancé Rocky® Stack'd, sa toute première barre sandwich.

Délichoc®, marque de Fine Biscuits Company, a franchi une étape clé dans la refonte de son positionnement, en recentrant son pipeline d'innovation afin de renforcer l'impact de la marque, en particulier auprès de jeunes consommateurs.

Dans le cadre du renforcement de sa présence omnicanale, Ferrara a renforcé l'engagement des consommateurs grâce à des partenariats stratégiques, notamment avec U.S. Soccer, et au lancement d'une nouvelle campagne publicitaire diffusée lors du Big Game.

Fine Biscuits Company a poursuivi ses investissements dans son dispositif industriel, afin de moderniser et d'accroître ses capacités de production, soutenant ainsi une croissance durable.

Finalisation de l'acquisition de Nonni's Bakery aux États-Unis, effective au 1er octobre 2024.

Annonce de l'acquisition du Groupe CPK, dont le portefeuille comprend des marques emblématiques de confiserie et de chocolat telles que Carambar, Lutti, Krema, Poulain, Vichy et Terry's, réunissant des marques reconnues pour leur notoriété et leur attrait durable auprès de générations de consommateurs.

Guido Giannotta, administrateur de CTH Invest S.A. a déclaré : « Au cours de cet exercice, nous avons enregistré une croissance solide, renforcé notre position de leader dans les catégories du sucre et des biscuits premium, et élargi notre présence ainsi que notre offre sur des marchés clés. En juillet 2025, nous avons annoncé le projet d'acquisition du groupe CPK en France, finalisé en octobre 2025 et dont les effets seront intégrés dans les comptes de l'exercice 2025/2026. La performance de CTH Invest S.A. démontre sa solidité dans un environnement concurrentiel accru, la résilience de son modèle financier appuyée par une forte génération de trésorerie et sa capacité à poursuivre ses investissements au service d'une croissance pérenne. Au-delà de la progression du chiffre d'affaires, nous avons également augmenté nos capacités de production et nos effectifs à l'échelle mondiale, renforçant ainsi l'ambition stratégique et la vision de long terme du Groupe. »

Au 31 août 2025, le Groupe exploitait 28 sites de production répartis sur quatre continents. Sur la période, les effectifs moyens mondiaux du Groupe se sont élevés à 14 004 collaborateurs, hors salariés du Groupe CPK.

À propos de CTH Invest S.A.

CTH Invest S.A. est une société holding belge affiliée à Ferrero qui possède Ferrara et Nonni's Bakery aux États-Unis, Fox's & Burton's Biscuits au Royaume-Uni, Fine Biscuits Company en Europe et Michel et Augustin en France. Le groupe Ferrero et ses filiales sont le troisième acteur mondial du marché de la confiserie chocolatée et occupent la deuxième place mondiale dans la catégorie des biscuits sucrés.