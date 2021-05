Le groupe Frulact accélère sa croissance en s'étendant à l'Europe du Nord et à l'Europe centrale et atteint un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros

PORTO, Portugal, 12 mai 2021 /PRNewswire/ -- Le Groupe Frulact accélère sa croissance continue en s'étendant à l'Europe du Nord et à l'Europe centrale. Sur la base de l'accord annoncé aujourd'hui avec International Flavors & Fragrances Group (IFF), sous réserve des approbations réglementaires, Groupe Frulact va acquérir l'activité de préparation de fruits d'IFF qui produit des solutions à base de fruits, de légumes, d'herbes et de viande pour les marchés de l'alimentation, des boissons et des aliments pour animaux domestiques à destination des PME et des leaders régionaux, notamment en Europe occidentale, dans les pays nordiques et en Afrique du Nord.

Cette expansion permettra au Groupe Frulact d'atteindre de nouvelles régions et de diversifier son portefeuille d'ingrédients, améliorant ainsi sa position actuelle auprès de ses clients. Avec les unités de production et les plates-formes qui seront acquises en Allemagne, en Suisse et en France, l'entreprise portera son empreinte manufacturière mondiale de cinq à sept pays et renforcera son activité actuelle en France, touchant plus de 40 pays.

La capacité de production du Groupe Frulact augmentera de 35 % avec cette opération et sa base d'employés augmentera de 25 %. Cet accord comprend l'acquisition de deux unités de production, d'installations de vente et de R&D en Allemagne et en Suisse, ainsi que d'une installation de vente et de R&D en France.

Gonzalo Fernandez, directeur général d'Ardian Espagne, conseiller d'Ardian France, explique le rationnel de l'opération : « Cette opération va permettre à Groupe Frulact de progresser vers l'ambition de devenir un leader mondial des solutions d'ingrédients naturels. L'opération soutient la vision d'Ardian pour la croissance continue du Groupe Frulact. Quelques mois seulement après avoir renforcé sa pertinence sur le marché nord-américain en acquérant le portefeuille de clients de Sensient Technologies Corporation, le groupe étend considérablement sa portée et son potentiel en Europe et en Afrique du Nord. »

Avec cette acquisition, le Groupe Frulact atteint un chiffre d'affaires de 200 millions et 900 employés avec une présence mondiale sur trois continents. Cette opération renforcera la stratégie de durabilité de Frulact, engagée dans les 17 objectifs de développement durable (ODD).

À PROPOS DE FRULACT //

Frulact est un groupe d'entreprises, fondé à Porto en 1987 par la famille Miranda, qui se positionne aujourd'hui comme une entreprise innovante de premier plan dans la fourniture d'ingrédients à valeur ajoutée pour l'industrie alimentaire et des boissons, axée sur les préparations à base de fruits, les ingrédients d'origine végétale et d'autres spécialités. Frulact dessert globalement une gamme complète de producteurs de produits laitiers, de boissons et de glaces à partir de ses bases de production en Europe (Portugal et France), en Amérique du Nord (Canada) et en Afrique (Maroc et Afrique du Sud). Le siège social de Frulact est basé au Portugal, et la société est détenue par Ardian, une société d'investissement privée de premier plan dans le monde.

www.frulact.com

À PROPOS D'ARDIAN //

Ardian est une société d'investissement privée de premier plan au niveau mondial, avec des actifs de 110 milliards de dollars US gérés ou conseillés en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et en Amérique du Sud. L'entreprise est détenue majoritairement par ses employés. Elle garde l'esprit d'entreprise au cœur de ses préoccupations et s'attache à fournir d'excellentes performances d'investissement à sa base d'investisseurs mondiale.

Grâce à son engagement à obtenir des résultats partagés pour toutes les parties prenantes, les activités d'Ardian alimentent la croissance des individus, des entreprises et de l'économie dans le monde entier.

Fidèle à ses valeurs fondamentales d'excellence, de loyauté et d'esprit d'entreprise, Ardian entretient un véritable réseau mondial, avec plus de 640 employés travaillant dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique (New York, San Francisco et Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). Elle gère des fonds pour le compte de plus de 1 000 clients grâce à cinq piliers d'expertise en matière d'investissement : fonds de fonds, fonds directs, infrastructure, immobilier et dette privée.

www.ardian.com

SOURCE Frulact