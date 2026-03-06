Le groupe Landis+Gyr AG emménage dans son nouveau siège social à Cham

Landis+Gyr a le plaisir d'annoncer une étape importante pour l'avenir de l'entreprise. À la suite de l'annonce de la cession de la zone EMEA, le siège mondial sera transféré dans la municipalité de Cham. Le nouveau siège social, situé à Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham, offrira aux employés des conditions de travail modernes et soulignera l'engagement à long terme de l'entreprise à Cham.

« Avec ce nouveau siège social, nous affirmons clairement notre engagement en faveur de la continuité et de l'innovation. Cham reste pour nous un lieu central, où nous façonnerons l'avenir aux côtés de nos collaborateurs et partenaires », a déclaré Peter Mainz, PDG de Landis+Gyr.

La municipalité de Cham se félicite également de cette mesure. Le maire Georges Helfenstein a déclaré : « Nous sommes ravis de cette décision, qui est également le résultat des efforts de développement économique fiables et tournés vers l'avenir déployés par la municipalité. »

La proximité du site actuel permettra une transition en douceur et garantira que la collaboration de confiance avec les partenaires locaux et la municipalité de Cham se poursuive sans interruption.

À propos de Landis+Gyr

Landis+Gyr est un leader mondial dans le domaine des technologies de l'énergie, qui propose des solutions intelligentes permettant de connecter les appareils, les données et les décisions sur l'ensemble du réseau. Bénéficiant de la confiance de plus de 3 500 services publics dans le monde, nous transformons les appareils traditionnels en capteurs intelligents en réseau, ce qui permet aux services publics d'avoir une visibilité en temps réel sur le réseau et de contrôler le système. Grâce à ces informations combinées, les compagnies d'électricité, de gaz et d'eau peuvent anticiper la demande, optimiser les opérations et fournir une énergie plus fiable, plus résiliente, plus accessible, plus sûre et plus durable pour tout le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site www.landisgyr.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2925955/Landis_Gyr_Group_Photo_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2925956/Landis_Gyr_Group_Photo_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2925954/Landis_Gyr_Logo.jpg