Le Groupe Nasse - Demeco s'affirme comme un acteur international de la mobilité et devient Hexvia

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE, France, 18 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le Groupe Nasse - Demeco, leader français du déménagement se renomme Hexvia, afin d'affirmer son positionnement stratégique d'acteur international de la mobilité.

Demeco reste la marque phare de l'activité déménagement du Groupe.

Créé en 1986 et historiquement spécialiste du déménagement, le Groupe Nasse - Demeco a depuis progressivement diversifié ses activités pour devenir un acteur de la mo­bilité des particuliers et des entreprises, présent en France et à l'international. Leader du secteur du déménagement en France, le Groupe emploie désormais 1100 collaborateurs et réalisera en 2023 un chiffre d'affaires de plus de 120M€, en s'appuyant sur une cinquantaine de filiales et plus de 20 marques.

Ainsi, et afin de mieux affirmer son positionnement stratégique d'acteur international de la mobilité, le Groupe Nasse-Demeco se renomme Hexvia.

Ce nouveau nom, reflétant les concepts de maison (Home), d'Expertises, et de route (VIA), vient mettre en évidence l'évolution stratégique opérée par le Groupe, qui propose des multiples solutions personnalisées de mobilité pour les particuliers et les entreprises.

Les marques du Groupe seront ainsi fédérées sous la marque ombrelle Hexvia. Demeco, à la notoriété très forte, reste la marque phare de l'activité de déménagement. Outre ses activités dédiées aux particuliers, Demeco est un spécialiste du transfert d'entreprises tertiaires et industrielles. Le Groupe propose également des services de relocation à travers sa filiale E-Mobilia, afin d'accompagner les salariés dans le cadre de leur mutation professionnelle : recherche de logements, d'école, démarches d'obtention de visas, de permis de travail, expertise RH et fiscale dans le cas d'une mobilité ou d'un recrutement à l'international. Enfin, Hexvia est présent en Espagne, en Belgique et au Luxembourg.

Ce changement de nom s'inscrit dans le cadre du plan stratégique d'Hexvia à horizon 2030, qui s'appuie sur une ambition de croissance affir­mée autour de plusieurs axes que sont la digitalisation au service d'une expérience client de qualité, une politique de croissance externe dynamique pour parfaire le maillage du territoire français, le développement de services de relocation à l'international, tout en poursuivant des objectifs ambitieux en matière de décarbonation, de RSE et d'aide au développement de la seconde vie des objets.

Dans le cadre de ce plan, Hexvia est fortement engagé pour relever les défis de la transition énergétique, et s'est fixé d'atteindre l'objectif de décarboner jusqu'à 80 % de ses activités d'ici 5 ans, notamment grâce à l'utilisation de carburants alternatifs et au renouvellement progressif de sa flotte. Hexvia est ainsi la seule entreprise nationale de déménagement faisant partie du programme "Objectif CO2" de l'ADEME depuis avril 2023.

Pour Benoît Drillon, Vice-Président et Directeur Général d'Hexvia : « Nous sommes heureux de pouvoir fédérer autour de la marque Hexvia l'ensemble des collaborateurs et des entités qui conserveront leur propre identité, dont la marque historique Demeco, et continueront à déployer leurs expertises. Il s'agit d'une étape de transformation majeure pour le Groupe, dont le positionnement affirmé autour de la mobilité doit créer encore davantage de valeur pour nos clients ».

