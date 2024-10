Le Groupe Pini se renforce en France

GRONO, Switzerland, 28 octobre 2024 /PRNewswire/ -- L'acquisition d'Acting témoigne d'une forte volonté du Groupe Pini de développer durablement ses activités dans l'hexagone.

Le Groupe Pini est entré sur le marché français en 2017, prouvant son expertise en matière de tunnels avec des projets majeurs tels que Telt Lyon-Turin et le Grand Paris Express. Avec l'arrivée d'Acting, Pini France devient une ingénierie multi-métiers, allant de la géotechnique et des tunnels à la conception de structures d'ouvrages d'art, de génie civil et d'infrastructures complexes.

Pini Group’s two country Managers Barbara Bitetti (l.) and Olivier Helas (r.).

L'entreprise est enthousiaste à l'idée de consolider sa position d'acteur reconnu sur le territoire français dans différents secteurs comme ceux du nucléaire, du ferroviaire, de la gestion de l'eau ou bien encore des bâtiments et structures complexes.

Cette étape renforce également la réputation du Groupe auprès de ses pairs. Gagner la confiance des acteurs publics et privés en France est vital pour le succès sur ce marché compétitif, où les clients sont très sélectifs. Avec Acting en son sein, le Groupe est davantage en contact avec ses clients locaux, renforçant ainsi sa capacité à aborder des projets complexes et de grande envergure sur le territoire français et à accompagner les entreprises françaises dans le monde entier.

En approfondissant ces liens en France, le Groupe attire également une plus grande diversité de talents, ce qui est essentiel pour sa croissance. En enrichissant ses équipes d'ingénieurs français, l'entreprise renforce son engagement dans la construction et la réhabilitation d'infrastructures en France, avec l'objectif de mener des projets innovants et durables tant au niveau métropolitain et ultra-marin qu'à l'étranger.

Quote Barbara Bitetti

Avec l'arrivée d'Acting and son intégration aux équipes de Pini France, nous sommes en mesure d'être plus attractifs pour un nombre plus large de Clients publics et privés. Nous pouvons maintenant proposer un panorama complet de compétences et expertises techniques : des études géotechniques et d'ouvrages souterrains, le cœur de l'activité de Pini France depuis sa création, aux études plus vastes de génie civil, ouvrages d'art, aux missions de management de projet et direction des travaux que nous proposons et assurons déjà aujourd'hui auprès de nos Clients en support pour leurs activités.

Ceci nous permettra ainsi d'attirer de plus en plus de nouveaux talents, avec tous niveau d'expérience, à la recherche de nouvelles opportunités dans une équipe jeune, dynamique et intégrée, qui leur permettra d'évoluer et d'être partie active dans un projet de développement à long-terme.

Quote Olivier Helas

Notre approche est "Glocale", combinant une vision globale et locale. La force de l'entreprise réside dans sa proximité avec les acteurs des projets locaux, justifiant l'ouverture d'agences régionales pour mieux comprendre les enjeux locaux. Parallèlement, le Groupe peut intervenir sur des projets de toute envergure et soutenir des groupements d'entreprises sur des grands projets nécessitant une expertise globale. Elle s'appuie sur les synergies internes, offrant des compétences dans des secteurs tels que le nucléaire, le ferroviaire, les infrastructures aéroportuaires, ainsi que les travaux maritimes et fluviaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2540566/Pini_Group_Managers.jpg