Le groupe Trip.com s'associe avec China International Culture Association

Le groupe Trip.com nommé partenaire de Nihao! China encourage le tourisme vers la Chine

PARIS, 22 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 17 novembre, Trip.com Group a signé un protocole d'accord de trois ans avec la China International Culture Association afin de promouvoir le tourisme vers la Chine.

M. James Liang, cofondateur et président du groupe Trip.com, et M. Bo Sun, directeur marketing du groupe Trip.com, étaient présents lors de la cérémonie de signature.

Légende& : le groupe Trip.com et d'autres entreprises ont publié conjointement des initiatives de collaboration dans le domaine du tourisme entrant. Légende& : James Liang, cofondateur et président du groupe Trip.com, s'adressant aux invités lors de la cérémonie.

La campagne Nihao! China, lancée par la China International Culture Association, vise à favoriser et à promouvoir les échanges culturels et à établir des liens d'amitié entre la Chine et les visiteurs du monde entier.

La China International Culture Association (CICA) et le groupe Trip.com ont signé un accord-cadre stratégique pour mettre en œuvre le programme « Nihao! China », qui comprend le tournage et la production de vidéos promotionnelles mondiales et la campagne de communication digitale « Nihao! China ». Par ailleurs, ce cadre visera à créer une plateforme de services pour les voyages entrants et à organiser des activités convenues par les deux parties lors de la Foire internationale du tourisme de Chine, de l'Année sino-française du tourisme, du Dialogue de haut niveau sur le tourisme entre la Chine et les États-Unis et de la Conférence mondiale sur le développement du tourisme, pour ne citer que quelques événements.

Le Conseil d'État chinois a récemment annoncé, le 27 septembre, plusieurs mesures visant à stimuler le tourisme, notamment l'optimisation des politiques de visa et de dédouanement, l'augmentation de la capacité des vols internationaux et des itinéraires vers les destinations clés, ainsi que l'amélioration des produits touristiques entrants et des services d'information pour les visiteurs étrangers. Cette alliance solide, qui s'accompagne de politiques de voyage actualisées, devrait permettre de promouvoir davantage l'internationalisation de premier ordre du tourisme en Chine.

En tant que partenaire officiel, le groupe Trip.com et l'association culturelle internationale de Chine assureront la promotion de la campagne Nihao! China sur ses plateformes dans les différents marchés. Le groupe continuera à créer un contenu attrayant pour présenter des offres et des services spécifiques afin de positionner la Chine comme une destination unique et accueillante, riche en histoire et en patrimoine culturel.

De plus, le groupe Trip.com collaborera également avec des centres culturels chinois, des offices de tourisme et d'autres organisations pour promouvoir et présenter les attractions, les expériences et la beauté uniques de la Chine.

Au cours des trois prochaines années, le groupe Trip.com prévoit d'investir dans la technologie de la plateforme, le marketing et la promotion, ainsi que dans l'intégration des produits, afin d'accélérer le développement du tourisme entrant en Chine.

M. Liang a déclaré : « Dans le but de stimuler le tourisme vers la Chine, le groupe Trip.com s'appuiera sur son expertise technologique pour faciliter l'accès des visiteurs entrants. Enfin, nous consoliderons les ressources pour favoriser la promotion du tourisme, tout en mettant en valeur les attraits touristiques distinctifs de la Chine afin d'attirer les visiteurs du monde entier ».

Selon les données du groupe Trip.com, les dix premières sources de voyageurs entrants en Chine (à l'exclusion de Hong Kong, Macao et Taïwan) sont la Corée du Sud, les États-Unis d'Amérique, le Japon, Singapour, l'Australie, la Malaisie, le Canada, la Thaïlande, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Les dix premiers mois de 2023 ont connu une croissance à quatre chiffres du nombre de visiteurs par rapport à la même période en 2022. Cela équivaut à plus de 60 % des niveaux prépandémiques.

Depuis l'ouverture des frontières chinoises au début de l'année, le nombre de réservations liées à la Chine effectuées par l'intermédiaire des plateformes du groupe Trip.com n'a cessé d'augmenter. Les données de Trip.com (à l'exclusion de Hong Kong, Macao et Taïwan) ont connu une augmentation significative du nombre de réservations. En octobre 2023, les réservations de vols entrants ont augmenté de 98 % en glissement annuel, tandis que les mois de septembre et d'août ont connu respectivement une hausse de 58 % et 89 %.

Les dix villes les plus populaires pour les voyageurs internationaux (à l'exclusion de Hong Kong, Macao et Taïwan) ont vu Shenzhen et Shanghaï arriver en tête de liste, aux côtés d'autres destinations telles que Guangzhou, Pékin, Zhuhai, Hangzhou, Foshan, Xiamen, Zhongshan et Chengdu. Il est intéressant de noter que sept réservations d'hôtel sur dix faites par des touristes entrants concernent Shenzhen, tandis que deux hôtels de Shanghai se classent en deuxième et troisième position sur la liste des hôtels les plus réservés.

Selon Trip.com, la demande de voyages en Chine devrait augmenter dans un avenir proche. Cette évolution est due aux efforts déployés par le gouvernement et l'industrie pour faciliter les voyages dans le pays. Par exemple, le gouvernement a simplifié la procédure de demande de visa pour les touristes de plusieurs pays et a également supprimé, depuis le 1er novembre, l'obligation pour les arrivants de remplir la carte de déclaration de santé à l'entrée. Les données recueillies par Trip.com montrent que les résultats des recherches globales pour les voyages vers la Chine ont considérablement augmenté au troisième trimestre, de près de 40 % par rapport au deuxième trimestre.

Trip.com a récemment lancé le Guide de voyage pour la Chine, un guide complet qui comprend des informations liées au voyage telles que des réservations d'hôtel, des conseils de voyage, des options de transport, des méthodes de paiement, des aperçus des destinations les plus populaires, ainsi que bien d'autres informations utiles, permettant aux visiteurs internationaux de mieux découvrir la beauté de la Chine. Depuis son lancement en septembre dernier, il a déjà séduit près de 100 000 visiteurs étrangers.

Ces derniers mois, les prestataires de services de paiement électronique ont également mis en œuvre des mesures visant à simplifier et à améliorer la facilitation des paiements. Aujourd'hui, les principaux prestataires de services de paiement électronique permettent aux voyageurs internationaux de lier leurs cartes de crédit à leurs systèmes de paiement électronique utilisés en Chine. Jusqu'à présent, l'accès aux plateformes de paiement nécessitait que les voyageurs disposent d'un compte ou d'une carte bancaire locale. Le groupe Trip.com collaborera avec les industries périphériques afin d'améliorer l'ensemble du processus de tourisme entrant et d'améliorer l'expérience des visiteurs étrangers.

Le groupe Trip.com croit fermement en la capacité des voyages à relier les différentes cultures et à promouvoir une meilleure compréhension entre les peuples. Il reste fermement convaincu que la Chine est prête à améliorer et à affiner son infrastructure et sa stratégie en matière de tourisme entrant, ce qui la rendra encore plus attrayante pour les voyageurs du monde entier.

À propos du groupe Trip.com

Le groupe Trip.com est l'un des principaux prestataires mondiaux de services de voyage, composé de Trip.com, Ctrip, Skyscanner et Qunar. À travers ses plateformes, le groupe Trip.com aide les voyageurs du monde entier à faire des réservations informées et rentables pour des produits et services de voyage. Il permet aux partenaires de connecter leurs offres avec les utilisateurs grâce à l'agrégation d'un contenu et de ressources complètes liées aux voyages, et à une plateforme de transaction avancée composée d'applications, de sites Web et de centres de service clients ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Fondé en 1999 et coté au NASDAQ en 2003 et au HKEX en 2021, le groupe Trip.com est devenu l'un des groupes de voyage les plus connus au monde, avec pour mission de « rechercher le voyage parfait pour un monde meilleur ». Pour en savoir plus sur le groupe Trip.com, cliquez ici : www.group.trip.com.

