Le guide iOS 14.5+ Adjust et TikTok constate des taux de consentement en hausse de 50 % dans certaines régions

PARIS, 16 août 2022 /PRNewswire/ -- La plateforme d'analytiques en marketing mobile Adjust et la plateforme leader de vidéos courtes TikTok ont annoncé aujourd'hui la publication d'un guide commun, « iOS 14.5+: Success made simple with Adjust and TikTok » . Proposant insights et meilleures pratiques, le guide aide les marketeurs, les développeurs et les annonceurs à mieux appréhender l'environnement en constante évolution du secteur mobile. Les taux de consentement variant fortement (de 17 % à 50 %) d'une zone à l'autre, le rapport s'attache également à déchiffrer les différences par région ou marché afin de consolider les stratégies et d'identifier les pratiques gagnantes.

« Le déploiement d'iOS 14.5 a soulevé de nombreuses questions sur le futur de l'acquisition utilisateur dans le secteur du marketing mobile, mais les données collectées semblent dessiner une tout autre réalité, moins alarmante qu'attendu », a souligné Katie Madding, Chief Product Officer chez Adjust. « Les annonceurs peuvent continuer à prospérer sans perdre la confiance de leurs clients en adoptant, pour cela, un marketing mobile axé sur le respect de la vie privée et en s'appuyant sur des solutions de qualité qui profitent à l'écosystème des apps dans son ensemble. »

Le guide iOS 14.5+ Adjust et TikTok propose des conseils sur l'optimisation du consentement, donne des insights concernant la mesure des conversion values et décrit les meilleures pratiques pour assurer la réussite des campagnes dans cette nouvelle ère de la confidentialité. Vous y trouverez également des recommandations concernant l'exécution de campagnes sur TikTok, notamment pour bien configurer les comptes avec iOS 14.5+, ainsi que les meilleures approches applicables aux groupes et des solutions d'optimisation.

Un transfert des budgets d'iOS à Android moins important que prévu. Dans la perspective de la publication d'iOS 14.5, les dépenses publicitaires iOS ont diminué graduellement de 41 % à 38 % en avril 2021. Cette valeur a continué de fléchir tout au long de 2021, avec un creux à 30 % entre juillet et octobre, avant de rebondir à 34 % en avril 2022.





« Pour accompagner l'évolution du marketing mobile, nous nous engageons pleinement à proposer à nos utilisateurs une plateforme sécurisée et protégée, tout en développant des solutions dédiées et des méthodes d'optimisation pour nous adapter au changement, avec les annonceurs et nos partenaires » a indiqué Melissa Yang, Head of Ecosystem Partnerships, TikTok. « Nous sommes ravis de dévoiler les derniers insights de ce rapport et de continuer à créer un espace où les marketeurs peuvent engager la communauté TikTok de manière sensée. »

Pour d'autres insights, vous pouvez télécharger le guide iOS 14.5+ complet ici .

À propos d'Adjust

Adjust , plateforme mondiale d'analytiques privilégiée des marketeurs mobiles axés sur la croissance, propose des solutions pour mesurer et optimiser les campagnes et protéger les données utilisateur. Adjust alimente des milliers d'applications à travers l'intelligence intégrée et l'automatisation, et leur offre un support client réactif dans le monde entier.

Adjust a été acquis par AppLovin (Nasdaq: APP), une société leader dans la création de logiciels marketing qui propose aux développeurs un ensemble puissant de solutions intégrées afin de leur fournir des fonctions essentielles telles que l'acquisition, la monétisation et la mesure des utilisateurs. Pour en savoir plus sur Adjust : www.adjust.com/fr .

