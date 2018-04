Le Hainan dispense de visa les touristes de 59 pays

En vertu de cette nouvelle politique, les touristes et les groupes de touristes de 59 pays, dont la Russie, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et les États-Unis, peuvent se rendre dans le Hainan sans visa et y séjourner jusqu'à 30 jours, à condition que la réservation s'effectue par le biais d'agences de voyages.

Depuis 2000, le Hainan permet un séjour de 15 jours sans visa aux groupes de touristes de 21 pays, cinq autres pays ayant été ajoutés à la liste en 2010.

Qu Yunhai, le directeur adjoint de l'autorité publique, a déclaré : « En étendant cette politique aux touristes particuliers et en allongeant sa durée jusqu'à 30 jours, le gouvernement souhaite développer le secteur du tourisme, attirer davantage de touristes étrangers et satisfaire leurs demandes. »

L'exemption de visa pour le Hainan s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Chine pour faire de la province un « port franc aux caractéristiques chinoises », comme indiqué dans les lignes directrices appuyant le Hainan en vue d'approfondir les réformes et l'ouverture, et publiées samedi par les autorités centrales.

L'île est devenue une station balnéaire tropicale réputée des touristes étrangers ces dernières années, leur nombre dépassant 1,1 million en 2017, soit une hausse de près de 50 pour cent d'une année à l'autre.

L'an dernier, le Hainan a accueilli près de 320 000 touristes exempts de visa, provenant de 26 pays, soit 3,5 fois plus qu'en 2016. Les touristes d'Indonésie, du Kazakhstan, de Malaisie, de République de Corée et de Russie, représentaient plus de 90 % du total.

Sun Ying, le directeur de la Commission au développement du tourisme au Hainan, a déclaré : « Cette politique insufflera du dynamisme au Hainan et nous rapprochera de notre objectif, qui est de devenir une destination de classe mondiale. »

L'association des agences de voyages de Haikou, la capitale du Hainan, prévoit d'offrir une formation linguistique et culturelle aux employés de plus de 200 agences de voyages locales, selon Mai Weiwen, la secrétaire générale de l'association.

Un plus grand nombre de vols directs est prévu à destination des pays bénéficiant de l'exemption de visa. Le Hainan dispose déjà 57 liaisons internationales vers des pays comme l'Allemagne, la Malaisie et la Thaïlande, 16 nouvelles liaisons vers l'étranger étant programmées cette année. L'objectif est d'avoir au moins 100 liaisons vers l'étranger d'ici 2020.

