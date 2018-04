Hainan oferecerá acesso sem necessidade de visto para turistas de 59 países

De acordo com a nova política, grupos e turistas individuais de 59 países, incluindo Rússia, Grã-Bretanha, França, Alemanha e Estados Unidos, podem visitar Hainan sem necessidade de visto e permanecer lá por até 30 dias, desde que reservem o passeio através de agências de viagens.

Hainan oferece uma estadia de 15 dias sem visto para grupos de turistas de 21 países desde 2000 e acrescentou mais cinco países na lista em 2010.

"Ao estender esta política para indivíduos sozinhos e a estadia até 30 dias, o governo pretende atrair mais turistas estrangeiros, estimular a indústria de turismo e atender às necessidades dos estrangeiros que viajam sozinhos", disse Qu Yunhai, vice-chefe da administração.

A simplificação do acesso para Hainan sem necessidade de visto faz parte do esforço da China para transformar a província em "um porto de comércio livre com características chinesas", como está indicado nas diretrizes de apoio a Hainan para intensificar a reforma e a abertura lançadas no sábado pelas autoridades centrais.

Nos últimos anos, a ilha se tornou um famoso resort tropical para turistas estrangeiros, com o número de turistas do exterior superior a 1,1 milhões em 2017, um aumento de quase 50 por cento ao ano.

No ano passado, Hainan recebeu quase 320.000 turistas provenientes dos 26 países com acesso sem necessidade de visto, 3,5 vezes mais do que o número contabilizado em 2016. Turistas da Indonésia, do Cazaquistão, da Malásia, da República da Coreia e da Rússia foram responsáveis por mais de 90 por cento do total.

"A política injetará vitalidade em Hainan e aproxima-nos de nosso objetivo de nos tornarmos um destino de alto nível", disse Sun Ying, diretora da Comissão de Desenvolvimento do Turismo de Hainan.

A associação de agências de viagens de Haikou, capital de Hainan, planeja oferecer ensino de idiomas e cultural para funcionários de mais de 200 agências de viagens locais, de acordo com Mai Weiwen, secretário-geral da associação.

Estão planejados mais voos diretos para países com acesso sem necessidade de visto. Hainan já possui 57 voos internacionais para países, incluindo Alemanha, Malásia e Tailândia, e planeja pelo menos 16 rotas internacionais novas para este ano. O objetivo é ter pelo menos 100 rotas internacionais até 2020.

FONTE Hainan Tourism Development Commission

SOURCE Hainan Tourism Development Commission