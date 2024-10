Le Mexique doit se mettre au diapason de l'IA afin de ne pas perdre les avantages du nearshoring, avertissent les experts lors du forum de l'EFE

CHIHUAHUA, Mexique, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Si le Mexique ne parvient pas à adopter l'innovation par le biais de l'intelligence artificielle (IA), il risque de perdre son attrait pour les délocalisations de proximité d'entreprises, ou « nearshoring », ainsi que son avantage d'être à côté du plus grand marché du monde et de son principal partenaire commercial, les États-Unis, ont averti des chefs d'entreprise et des universitaires lors du Forum économique EFE, « Défis et opportunités de l'IA », qui s'est tenu à Paris.

Il s'est tenu à Chihuahua, dans le nord du Mexique, avec le soutien de l'agence de développement économique de l'État de Chihuahua (DESEC), et Sergio Mendoza, président de l'initiative commerciale Chihuahua Futura, a souligné que le Mexique devait profiter de la récente vague d'innovation basée sur l'IA afin d'éviter de perdre sa compétitivité.

Armando Viteri, PDG de Neubloc et spécialiste de l'IA, a ajouté qu'il était temps d'agir et que les entreprises ne pouvaient pas se permettre d'attendre, même pas cinq ans. Selon lui, le fait de retarder la mise en œuvre de l'IA générative dans les industries fera perdre au Mexique son attrait en tant que destination de nearshoring et pourrait compromettre sa capacité à rester le premier partenaire commercial des États-Unis.

M. Viteri a ajouté que l'IA représentait une opportunité considérable pour les entreprises mexicaines, car elle permet d'accroître la productivité de 40 % et, dans certains cas, de 1 000 %. « Le danger pour le Mexique est sérieux car les États-Unis tentent manifestement de réduire leurs relations avec la Chine. Le principal bénéficiaire de cette évolution est le Mexique, qui est désormais le premier exportateur vers les États-Unis. Mais imaginez que les entreprises américaines adoptent cette technologie et qu'elles deviennent 40 % plus productives, avec des revenus 40 % plus élevés, entraînant la disparition de la différence entre la fabrication au Mexique et aux États-Unis. Si le Mexique n'adopte pas immédiatement l'IA, les raisons de nearshoring disparaîtront et toutes les usines ou entreprises retourneront aux États-Unis », a-t-il averti.

De son côté, Homero Gutiérrez, responsable du programme « Transformative Culture » et recteur de l'université Tec Milenio, a souligné le défi que représente le développement de talents spécialisés dans les technologies de rupture en accélérant les programmes éducatifs qui répondent aux besoins actuels.

Si le développement et la mise en œuvre de l'IA dans les industries et les entreprises sont essentiels, il est également crucial de se concentrer sur « la manière dont nous enseignons ou formons les talents afin d'identifier où l'IA peut être appliquée. » « En ce qui concerne l'IA, les universités sont aujourd'hui confrontées au défi de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les modèles d'enseignement », a-t-il ajouté.