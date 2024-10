Le Mexique doit définir des secteurs clés pour tirer parti du nearshoring et de l'USMCA, affirment des experts lors du forum de l'EFE

CHIHUAHUA, Mexique, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le Mexique doit identifier les secteurs stratégiques cruciaux pour le développement et améliorer l'infrastructure afin de tirer parti de l'afflux d'entreprises étrangères stimulé par la tendance à la délocalisation ( ) et l'accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA), ont déclaré des experts et des représentants du gouvernement lors du forum économique d'EFE intitulé "Compétitivité, développement économique et prospérité".

Ce forum, soutenu par le développement économique de l'État de Chihuahua (DESEC), a eu lieu à Chihuahua (nord du Mexique), où René Espinosa, président de la section de l'État du Conseil national de l'industrie manufacturière de la maquila et de l'exportation (Index), a noté que l'USMCA ouvre la porte à la définition de secteurs clés non seulement pour le Mexique, mais aussi pour l'ensemble de la région d'Amérique du Nord. "Les discussions qui se tiendront dans le cadre de l'USMCA ( ) doivent être axées sur le développement de chaînes de valeur stratégiques dans la région nord-américaine. L'accord a apporté un avantage géopolitique et économique, maximisant le potentiel dans divers secteurs", a-t-il déclaré.

Mme Espinosa a souligné que, malgré le conflit commercial actuel entre les États-Unis et la Chine, l'objectif de l'USMCA ne devrait pas être uniquement de remplacer les chaînes d'approvisionnement du pays asiatique. Selon lui, il convient plutôt d'évaluer toutes les chaînes de valeur dans lesquelles les trois pays peuvent être compétitifs à l'échelle mondiale.

Ulises Fernández, secrétaire à l'innovation et au développement des entreprises pour le gouvernement de l'État de Chihuahua, a fait remarquer que si la délocalisation n'est pas un phénomène nouveau, une nouvelle vague de délocalisations est en train de prendre de l'ampleur.

C'est pourquoi il a suggéré que les gouvernements évaluent comment renforcer l'infrastructure de production des différents secteurs industriels afin de les améliorer et d'en faire des destinations privilégiées pour les nouveaux investissements étrangers. "Nous devons veiller à développer les talents et les infrastructures nécessaires pour soutenir la croissance et le développement de l'industrie et, surtout, créer les conditions nécessaires non seulement pour encourager les investissements, mais aussi pour garantir la participation de l'écosystème local, non seulement en tant que fournisseur de talents, mais aussi en tant qu'écosystème entrepreneurial intégré impliqué dans des processus plus complexes", a-t-il déclaré. Enfin, Tony Lin, directeur de l'Institut taïwanais de recherche en technologie industrielle (ITRI), a déclaré que l'USMCA offrait au Mexique une occasion importante de tirer parti de la délocalisation à l'étranger. "De nombreuses entreprises, y compris taïwanaises, ont besoin d'investir. Ils ont besoin d'opérer au Mexique parce que, bien sûr, le commerce au Canada et aux États-Unis est trop coûteux, de sorte que leur seule option est le Mexique", a-t-il déclaré.