Le Ministère de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales et l'Institut coréen de promotion de l'alimentation organisent en 2020 le concours vidéo « #Play Korean Food » sur la nourriture coréenne, qui s'adresse aux étrangers.

SEOUL, Corée du Sud, 26 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales (ministre Kim Hyeon-su) et l'Institut coréen de promotion des aliments (Directeur Ven. Sunjae) organiseront le « Concours vidéo de cuisine coréenne pour les étrangers 2020 » en ligne à partir du 30 novembre.

Le slogan de ce concours est « #Play Korean Food », qui a été préparé pour partager la façon dont les gens de différentes langues peuvent apprécier la nourriture coréenne dans leur vie quotidienne, car il est difficile de sortir à cause de Corona-19. Toute personne disposant d'une chaîne SNS (Social Networking Site) (Youtube, Instagram) (à l'exception des Coréens et des personnes ayant la double nationalité) peut participer au concours.

Le concours se présente sous deux formes. Il s'agit d'un concours de « cuisine (cookbang) » de la nourriture coréenne et de « manger (mukbang) ». Les participants ont juste besoin d'une vidéo pour participer. Après avoir téléchargé la vidéo correspondant au champ du concours sur votre canal SNS personnel (YouTube, Instagram), vous pouvez soumettre le formulaire de candidature sur le site web du concours (www.playkoreanfood.com).

Il convient notamment de noter qu'en tant que concours en ligne ciblant le monde entier, le concours attire la participation d'étrangers en se concentrant sur la promotion de puissants influenceurs sur les médias sociaux.

Le montant total du prix est de 37 000 dollars et un total de 32 œuvres (16 pour chaque domaine) seront sélectionnées et présentées en ligne après le résultat de la synthèse des vues et des likes de la vidéo reçue et d'une deuxième sélection par un évaluateur. Conformément à l'objectif du concours, « Savourer la nourriture coréenne au quotidien », cela est relativement lié au nombre d'abonnés qui interagissent avec les chaînes personnelles de SNS (YouTube, Instagram).

En outre, divers événements liés au concours seront organisés sur les comptes Facebook et Instagram de l'Institut coréen de promotion de l'alimentation.

Le chef de l'Institut coréen de promotion de l'alimentation, Ven. Sunjae a déclaré : « Grâce à ce concours, vous pourrez voir une variété de nourriture coréenne que les étrangers voient. En outre, je me réjouis de la grande fête de l'harmonie dans laquelle diverses langues sont unies avec la nourriture coréenne. »

La période d'inscription au concours s'étend du 30 novembre au 6 décembre, et le site web officiel fournit une assistance en sept langues. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web du concours ( www.playkoreanfood.com ).

SOURCE Korean Food Promotion Institute