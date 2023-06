Le Ministère des Océans et de la Pêche(Ministry of Oceans and Fisheries) et la Korea Fisheries Association, ouvrent un showroom éphémère, le K•FISH Pop-up Store', à Saint-Germain-des-Prés (Paris)

SÉOUL, Corée du Sud, 14 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le Ministère des Océans et de la Pêche(Ministry of Oceans and Fisheries) et la Korea Fisheries Association, annoncent l'ouverture d'un showroom éphémère, le K•FISH Pop-up Store', au cœur de l'atmosphère chic et raffinée de Saint-Germain-des-Prés, du 15 au 19 juin prochain.

Le « K•FISH Pop-up Store » commence à Paris le « K-Fresh, Journey of Taste », un voyage à la rencontre des consommateurs de 15 pays à travers le monde mis en place pour promouvoir le label K•FISH, un label d'aide à l'exportation destiné à attester de la fraicheur et de l'excellence des produits de la mer sud-coréen ayant reçus cette certification.

Pensé comme un voyage gastronomique en Corée du Sud le « K•FISH Pop-up Store » proposera de 11h à 19h des dégustations gratuites de produits de la mer coréens tels que du thon ou des algues alimentaires. Des ateliers de cuisine gratuits seront également organisés (sur pré-inscription) pour présenter des recettes coréennes typiques comme les boulettes de riz aux algues et autres sandwichs au thon.

Des cadeaux seront également offerts aux visiteurs participant à un questionnaire sur les produits de la mer coréen ou un challenge sur leurs réseaux sociaux.

Une occasion unique pour les visiteurs parisiens de faire une voyage culinaire inoubliable à la découverte des produits de la mer K•FISH sans quitter le centre de Paris.

